Meublés touristiques : les amendes ont rapporté plus de six millions d'euros à Paris depuis 2021

Les amendes pour les loueurs s'établissent en moyenne à 31.000 euros en première instance...

(Boursier.com) — La facture est de plus en plus salée pour les propriétaires parisiens qui ne jouent pas le jeu... Les amendes infligées aux utilisateurs de plateformes (Airbnb, Le Boncoin ou encore Booking), qui proposent de louer leur logement mais ne respectent pas le règlement municipal sur les meublés touristiques, se sont élevées à plus de six millions d'euros à la ville depuis 2021.

Les amendes "s'établissent en moyenne à 31.000 euros en première instance, contre 20.000 euros en moyenne en 2021", selon les informations de franceinfo, qui cite la Mairie de Paris. "Il y a 10 ans, lorsqu'il y avait des infractions de ce type, les juges prononçaient des amendes de 500 euros, Les amendes ont considérablement augmenté et cela a un effet dissuasif", se félicite Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris en charge du logement, interrogé par la radio.

Et les loueurs ne sont pas les seuls à payer : les plateformes de location qui n'ont pas respecté la loi, par exemple en n'exigeant pas de numéro d'enregistrement, ont rapporté près de dix millions d'euros en amendes.

60 jours maxi ?

Le nombre des contentieux a chuté (65 sur les sept premiers mois de 2023 contre 370 pour l'année 2022) mais les chiffres élevés des années précédentes étaient dus notamment à un embouteillage dans le traitement des dossiers. Par ailleurs, les agents de la Ville de Paris qui traquent les fraudeurs disent observer une accalmie dans les infractions.

Parmi les pistes évoquées pour lutter encore plus fermement contre la déferlante des logements de tourisme dans certaines villes, les députés Stéphane Mazars (Renaissance) et Stéphane Peu (PCF) proposent baisser le plafond du nombre de jours de location maximum à 60 jours, contre 120 jours actuellement. Une bonne idée, selon Ian Brossat : "Je ne connais pas grand monde qui part en vacances 120 jours par an, donc c'est trop", selon l'adjoint au maire, qui attend par ailleurs la réforme fiscale promise par le gouvernement concernant les locations touristiques sur Airbnb.