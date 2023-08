Méthodes de communication non autorisées : BNP Paribas et Société Générale sanctionnées aux Etats-Unis

Less deux banques vont devoir payer une amende de 110 millions de dollars chacune auprès de la Securities and Exchange Commission et de la Commodity Futures Trading Commission...

(Boursier.com) — L 'utilisation de WhatsApp coûte cher aux banques américaines, mais aussi aux banques françaises... Alors que plusieurs établissements financiers outre-Atlantique ont déjà été sanctionnés l'an dernier pour avoir utilisé des applications de messagerie non autorisées, BNP Paribas et Société Générale vont devoir payer une amende de 110 millions de dollars chacune auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Dans un communiqué, l'autorité américaine de régulation des produits financiers a indiqué avoir émis "des ordonnances simultanément au dépôt et au règlement de plaintes contre des négociants en swaps et des marchands de contrats à terme (FCM) affiliés à quatre institutions financières pour avoir omis de tenir, de conserver ou de produire des documents qui devaient être conservés en vertu des exigences de la CFTC en matière de tenue de registres".

Ces banques auraient ainsi enfreint les règles en matière de communication et de conservation de données, alors que des salariés utilisaient régulièrement des plateformes de messagerie cryptée comme WhatsApp, iMessage ou encore Signal. La CFTC a précisé que les deux banques françaises devraient débourser 75 millions de dollars. Un accord a également été passé avec la banque américaine Wells Fargo et la canadienne Bank of Montreal qui ont accepté de payer 75 millions et 35 millions de dollars.

Amende de 35 millions de dollars auprès de la SEC

Les deux banques françaises vont également devoir s'acquitter chacune d'une amende de 35 millions de dollars auprès de la SEC pour des défaillances dans la conservation de communications électroniques depuis 2019.

Le gendarme boursier américain a évoqué, de son côté, "des manquements généralisés et de longue date de la part des sociétés et de leurs employés en matière de conservation et de préservation des communications électroniques", tout en rappelant que "le respect des obligations en matière de livres et de registres prévues par les lois fédérales sur les valeurs mobilières est essentiel à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés".

Une douzaine de banques américaines sanctionnées

C'est en 2021 que la SEC a commencé à examiner la manière dont les banques de Wall Street suivaient les communications numériques de leurs employés, y compris les courriels et les applications telles que WhatsApp. La CFTC s'est également penchée sur la question par la suite, selon des informations communiquées par les banques.

En septembre dernier, plus d'une douzaine de banques américaines, dont Citigroup, Goldman Sachs, Barclays ou encore UBS, ont accepté de payer un total de 1,8 milliard de dollars pour de telles infractions.