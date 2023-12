Météo France : les agents se lancent dans une grève de "longue durée"

La CGT, FO et Solidaires ont appelé à une grève jusqu'au 7 janvier 2024, afin de dénoncer l'"automatisation" du travail, des baisses d'effectif et une dégradation des conditions de travail.

(Boursier.com) — Après une première mobilisation mi-novembre, les organisations syndicales montent de nouveau au créneau. Solidaires-Météo, SNM-CGT et SNITM-FO ont déposé un préavis de grève du lundi 4 décembre jusqu'au 7 janvier, afin de dénoncer l'"automatisation" du travail, des baisses d'effectif et une dégradation des conditions de travail...

Les personnels qui ont "sollicité les organisations syndicales pour déposer un préavis de grève long" dénoncent les conditions dans lesquelles s'est déroulée la bascule dans la nouvelle organisation de la chaîne de prévision et alertent "sur les conséquences de la nouvelle organisation sur la qualité du service rendu aux usagers et clients de Météo-France et sur la santé des agentes et agents", indiquent les syndicats dans un communiqué commun.

Baptisée "3P" (Programme Prévision Production), la nouvelle organisation de Météo-France ne passe pas. Elle prévoit notamment une automatisation plus poussée, avec une diminution du contrôle humain. Les contenus, tels que les bulletins météo, générés par ordinateur et autrefois supervisés par plusieurs personnes, ne seront désormais supervisés que par une seule personne, suscitant alors des préoccupations quant à la fiabilité des bulletins et engendre un mécontentement parmi de nombreux agents...

À Météo France, prévisionnistes grève dénoncer l'automatisation Force Ouvrière. Merci à l' inFo militant ! https://t.co/nZ5JunWqrO >— FO Météo (@MeteoFo), via Twitter

"Un fort mal être dans de nombreux services"

"Les personnels font le constat que la chaîne de production n'est pas suffisamment robuste, donnant parfois des résultats aberrants sur toute sorte de situation météorologique et sur des échéances non modifiables, rallongeant la durée d'expertise, au contraire de l'objectif annoncé", expliquent les syndicats.

Ils estiment également que "les prévisionnistes ne sont pas suffisamment formés à la manipulation des outils, mais surtout à la méthodologie et à la pratique, que ce soit en région ou au CNP" et que "la baisse de qualité de service induite ainsi que les injonctions contradictoires provoquent un fort mal être dans de nombreux services de Météo-France".

"Pas le lien avec la nouvelle organisation" selon la direction

Rappelant à la direction son obligation de garantir la sécurité et la santé mentale et physique des employés, les organisations syndicales demandent une reconnaissance des problèmes liés à la réorganisation. Elles appellent la direction à reconsidérer la chaîne de production pour assurer un service à la hauteur de l'expertise de l'établissement, à mettre en place un plan d'action urgent pour éliminer ou réduire les risques psychosociaux, et à fournir des moyens pour soutenir le personnel en difficulté.

Les syndicats ont rencontré la direction vendredi dernier. "Ils constatent bien un malaise du côté des agents mais parlent de 'rodage' et ne font pas le lien avec la nouvelle organisation", a regretté François Giroux, représentant du personnel CGT à Météo France, interrogé par 'Libération'.