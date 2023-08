Météo : coup de froid sur les ventes de glaces en France

L'inflation aussi est passée par là...

(Boursier.com) — La météo maussade des vacances pèse sur la consommation de glaces... Depuis le début du mois de juin, le repli pour les achats de packs de crème glacée et autre sorbets s'élève à 3,7% dans les supermarchés, soit un peu plus de 6 millions d'unités perdues, selon des données révélées jeudi par Nelson IQ.

"Le constat est particulièrement marqué sur certaines semaines, notamment celles des 18 juin et 16 juillet (qui correspondaient à des jours de canicule en 2022, NDLR) mais aussi la deuxième quinzaine de juillet, avec une baisse drastique des températures et l'augmentation de la pluviométrie", peut-on lire dans un communiqué. Difficile en effet de réaliser les même performances qu'en 2022, un des étés les plus chauds jamais enregistrés.

Inflation

L'inflation aussi est passée par là, avec une hausse de plus de 20% en cumulé depuis janvier 2022 pour la catégorie des glaces, ce qui a frappé les ménages aux revenus les plus modestes - leurs achats ont reculé de 7,4%. C'est surtout dans le sud de la France et dans les régions côtières que les ventes ont le plus baissé, à l'image de Provence-Languedoc (-9,7%), Pyrénées-Aquitaine (-13,2%) ou Nord-Picardie (-7,9%) même si le repli est moins sensible en Bretagne-Normandie (-1,5).

La consommation se concentre sur quelques "best sellers", et notamment dix produits qui ont totalisé plus de 60 millions d'euros de revenus depuis deux mois. Parmi elles, six références de la marque Magnum, mais aussi des cônes Extrême et des barres glacées Snickers.