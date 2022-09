Métaux : une éventuelle interdiction des nouveaux approvisionnements en métal russe affole le marché londonien

Après des discussions portant sur de nouvelles sanctions contre la Russie...

(Boursier.com) — L 'aluminium a enregistré un bond record de 8,5% sur le London Metal Exchange (LME) jeudi, après les rumeurs d'une éventuelle interdiction des nouveaux approvisionnements en métal russe. Les prix du métal de base le plus utilisé ont grimpé à 2.305 dollars la tonne, entraînant dans son sillage le nickel, en hausse de 5% et le zinc (plus de 4%). De quoi effacer les lourdes pertes des métaux ce mois-ci...

La place boursière spécialisée dans les contrats à terme portant sur les métaux non ferreux prévoit de lancer un document de travail pour étudier un blocage des nouveaux approvisionnements en métal russe livrés à son réseau d'entrepôts.

Toute action du LME pour bloquer ces approvisionnements aurait de lourdes conséquences pour les marchés mondiaux des métaux, car le pays est un important producteur d'aluminium, de nickel et de cuivre.

Lancer un document de discussion ne signifie pas que le LME prendra des sanctions, mais cette annonce sonne comme un avertissement. "Le LME continue de prendre les mesures nécessaires pour assurer la stabilité du marché en réponse aux sanctions", a déclaré la direction de la place boursière...