Métaux critiques : alerte sur les SUV électriques

Le WWF France présente une nouvelle étude scientifique qui révèle la menace qu'ils représentent pour la transition vers les véhicules électriques.

(Boursier.com) — Cuivre , lithium, nickel, cobalt... La demande en métaux critiques pourrait être multipliée par 30 en à peine 20 ans, avec la transition vers la voiture électrique. L'Union européenne a annoncé la fin de vente des voitures thermique en 2035 et la France planifie de son côté la production, d'ici 2027, d'un million de modèles électriques par an.

S'il s'agit d'une bonne nouvelle pour la planète, le WWF France pointe du doigt dans une étude publiée jeudi la progression des ventes de SUV. Ces véhicules concernent 46% des ventes thermiques et désormais 41% des modèles électriques. Problème pour l'ONG : un gros SUV électrique consomme trois fois plus de cuivre et d'aluminium et cinq fois plus de lithium, nickel et cobalt qu'une petite citadine électrique. "Si le monde entier achetait autant de SUV électriques que les Français, l'industrie minière ne produirait pas assez de métaux critiques, à la fin de la décennie, pour répondre à la demande primaire mondiale de lithium, nickel, cuivre et cobalt", assure le WWF dans un communiqué.

Faire reculer les ventes

Pourtant, éviter cette pénurie serait possible, et l'étude menée par l'ONG avec des scientifiques met en avant des leviers pour éviter la rupture de stock. "Les résultats sont sans appel : si le gouvernement parvient à faire reculer les ventes de SUV et à investir dans les mobilités partagées et actives, il pourra parvenir à réduire de ... 40% la demande en batteries électriques en 2035", conclut l'ONG.

La voiture électrique est indispensable à la lutte contre le réchauffement climatique.🔌🚗 > >Mais son déploiement est menacé par un manque de métaux critiques notamment en raison d'une hausse des ventes de SUV électriques. > >Comment sortir de cette impasse & réussir une transition... pic.twitter.com/oyNZxdgJC3

Le WWF France a testé plusieurs pistes, allant de la sobriété jusqu'au développement du train et du vélo. Mais d'après ses conclusions, "c'est la réduction du gabarit des voitures électriques qui permettra d'obtenir, d'ici 2035, la plus forte baisse des besoins en métaux critiques : dé-SUViser le marché électrique permettra déjà de réduire la demande de 17% en 2035 par rapport à un scénario de laisser-aller".

Le WWF France appelle donc le gouvernement à décourager la vente des modèles électriques les plus lourds en instaurant un "malus poids spécifique" à ces modèles et prenant en compte le poids associé à une batterie électrique d'une capacité suffisante pour couvrir l'essentiel des besoins de déplacement des Français. A l'inverse, l'ONG demande au gouvernement de réserver le bonus écologique aux seules voitures électriques pesant moins de 1,6 tonne.