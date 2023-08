Meta va lancer la version web de Threads

Meta lancera la version web de sa nouvelle plateforme de microblogging en début de semaine prochaine, dans l'espoir de prendre l'avantage sur X, anciennement Twitter...

(Boursier.com) — Alors que Threads a perdu plus de la moitié de ses utilisateurs actifs en seulement quelques jours après un fort démarrage, Meta va lancer la version web de sa nouvelle plateforme de microblogging en début de semaine prochaine, dans l'espoir de prendre l'avantage sur X, anciennement Twitter, comme l'a rapporté le 'Wall Street Journal' dimanche.

Aucune date de lancement n'a été communiquée par Meta, cependant, le patron d'Instagram, Adam Mosseri, a expliqué qu'il pourrait survenir prochainement. "Nous sommes proches du web...", a -t-il écrit dans un message publié vendredi sur Threads.

La très attendue version web du réseau social, lancé par la maison mère de Facebook et Instagram, devrait rendre l'application encore plus pertinente notamment pour les marques, les comptes d'entreprise, les annonceurs et les journalistes.

Une popularité qui s'est progressivement estompée

Après son lancement sous forme d'application sur Android et iOS le 5 juillet, Threads a rapidement suscité l'engouement en attirant 100 millions d'utilisateurs en seulement cinq jours. Néanmoins, cette popularité s'est progressivement estompée, de nombreux utilisateurs faisant volte-face vers la plateforme rivale X après l'engouement initial pour la nouvelle proposition de Meta.

En un peu plus d'un mois, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de l'application Android est tombé à 10,3 millions, contre un pic de 49,3 millions, selon un rapport de la plateforme d'analyse Similarweb daté du 10 août.

Fin juillet, le patron de Meta, Mark Zuckerberg, a affirmé aux employés lors d'une assemblée interne, dont 'Reuters' a pu consulter un enregistrement audio, que le taux de rétention des utilisateurs de Threads était meilleur qu'anticipé mais "pas parfait".

De nouvelles fonctionnalités

Le géant des réseaux sociaux, qui cherche des moyens d'accroître le taux de rétention des utilisateurs, veut notamment mettre en place des "accroches" pour faire revenir les utilisateurs ayant quitté l'application ces dernières semaines, comme par exemple "s'assurer que les gens qui sont sur l'application Instagram peuvent voir" les principaux messages de Threads, a indiqué le directeur des produits, Chris Cox.

La direction s'est également empressée de lancer de nouvelles fonctionnalités. Threads offre désormais la possibilité de définir des notifications de publication pour les comptes et de les afficher dans une sorte de flux chronologique. Une amélioration de la fonction recherche est aussi prévue, ce qui permettra aux utilisateurs d'effectuer des recherches plus ciblées, non seulement pour des comptes, mais aussi pour des messages spécifiques.