Meta : pourquoi Facebook et Instagram vont proposer un abonnement pour certifier son compte

"Cette semaine, nous commençons à déployer Meta Verified, un service d'abonnement qui vous permet de vérifier votre compte", a annoncé Mark Zuckerberg.

(Boursier.com) — Mark Zuckerberg s'inspire d'Elon Musk !... Alors qu'il défendait depuis plusieurs années un modèle économique fondé sur la gratuité et la publicité, le patron de Meta a annoncé le lancement de "Meta Verified", un abonnement payant permettant d'obtenir un compte authentifié sur Facebook et Instagram. Une formule qui ressemble à celle déjà mise en place sur Twitter.

"Annonce d'un nouveau produit : cette semaine, nous commençons à déployer 'Meta Verified', un service d'abonnement qui vous permet de vérifier votre compte avec une pièce d'identité officielle, d'obtenir un badge bleu, de bénéficier d'une protection supplémentaire contre les usurpations d'identité et d'avoir un accès direct au support client", a annoncé Mark Zuckerberg dans une story publiée sur son compte Instagram et sur sa page Facebook.

Cette nouvelle fonctionnalité, qui doit d'abord être testée en Australie et Nouvelle-Zélande à partir de cette semaine avant d'être étendue aux Etats-Unis et à d'autres pays, vise à renforcer l'authenticité et la sécurité des services...

A partir de 11,99 dollars par mois

Ce service ne coûte pas le même prix selon que l'abonnement est souscrit sur le web ou sur l'application mobile, en raison des des commissions prélevées par Apple sur les iPhone et Google sur les smartphones sous Android. "Meta Verified coûtera 11,99 dollars par mois sur le web ou 14,99 par mois sur iOS", indique Mark Zuckerberg.

Alors que le groupe traverse une passe financière difficile et cherche à diversifier ses revenus, le patron de Meta avait déjà affirmé son intention de lancer plusieurs nouveaux produits qui "permettraient aux créateurs d'être beaucoup plus productifs et créatifs".

"C'est gratuit et (ça le restera toujours)"

Pour rappel, le slogan de Facebook, lancé en 2004, a longtemps été : "C'est gratuit et (ça le restera toujours)". Un modèle dominant s'était établi pour les grandes plateformes, avec des utilisateurs qui profitent de services gratuits. En contrepartie, des informations personnelles sur eux sont récoltées pour les cibler avec de la publicité personnalisée.

Quelques jours après avoir pris le contrôle de Twitter à l'automne dernier, Elon Musk a annoncé l'arrivée d'un abonnement payant... Proposée au prix de 8 euros par mois en passant par la version web (en incluant la TVA, le tarif grimpe à 9,60 euros) et 11 euros par mois sur iOS et Android, cette formule, qui s'adresse aux utilisateurs souhaitant faire certifier leur compte comme authentique, a été lancée début février en France, après les Etats-Unis et l'Angleterre. D'autres applications, comme Snapchat et la messagerie Telegram, ont également lancé des services d'abonnement payants l'année dernière...