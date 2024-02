Meta Platforms : comment l'IA a (déjà) tout changé !

Le titre bat des records historiques à Wall Street...

(Boursier.com) — Meta Platforms qui bondit en une seule séance de 20% à 475$ à Wall Street pour battre des records absolus à Wall Street, peu d'investisseurs l'auraient parié il y a à peine plus d'un an quand la valeur sombrait sous la barre des 100$ ! L'histoire boursière du groupe californien a changé de visage depuis, avec à la clé un quintuplement de sa valeur depuis ses planchers d'octobre 2022, époque à laquelle les investisseurs fuyaient devant les dépenses massives du groupe dédiées au fameux métavers... En bondissant vendredi de 20%, le titre a gagné environ 200 milliards de dollars de capitalisation boursière en une seule séance, éclipsant les gains de 190 milliards de dollars réalisés par Apple et Amazon en 2022.

Explications : La maison-mère de Facebook a impressionné toute la communauté financière lors de sa dernière publication financière. Le groupe de Mark Zuckerberg a en effet largement dépassé le consensus de profits sur le trimestre clos, a aussi annoncé un nouveau programme de rachat d'actions, et... dévoilé un premier dividende. Rien que ça ! Pour le quatrième trimestre fiscal juste clos, le bénéfice ajusté par action du propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp s'est établi à 5,33$, tandis que les revenus se sont élevés à 40,1 milliards de dollars... Le consensus de marché était situé de 4,94$ de bpa pour 39 milliards de dollars de recettes. Un an plus tôt, à la même période, les revenus s'établissaient à "seulement" 32,2 milliards de dollars. Les revenus publicitaires sur le trimestre clos sont ressortis quant à eux de 38,7 milliards, contre 37,8 milliards de consensus...

Les Reality Labs, qui abritent notamment le développement dans le 'metaverse', ont perdu 4,6 milliards de dollars sur le trimestre clos contre 4,3 milliards un an avant, mais la division commence à générer des revenus significatifs à hauteur de 1,07 milliard de dollars.

Premier dividende !

Meta a donc par ailleurs annoncé renforcer son autorisation de rachat d'actions de 50 milliards de dollars et initié son premier dividende, à 50 cents par trimestre soit 2$ sur l'année. L'agence Bloomberg a estimé que Zuckerberg a lui seul recevra ainsi environ 700 millions de dollars de cash par an en dividendes, puisqu'il détient environ 350 millions de titres du groupe.

Le groupe envisage désormais pour son premier trimestre fiscal qui vient de débuter, des revenus de 34,6 à 37 milliards de dollars, ce qui dépasse également assez nettement le consensus de place, voisin de 34 milliards... Le géant des réseaux sociaux revendique désormais 2,11 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens sur Facebook, contre 2,07 milliards de consensus... Pour 2024, le groupe cible des dépenses allant de 94 à 99 milliards de dollars, alors que les dépenses salariales devraient augmenter du fait de l'effort massif réalisé dans l'intelligence artificielle. A fin décembre 2023, les effectifs du groupe avaient en attendant diminué de 22% sur un an...

Par le haut...

"Meta Platforms qui annonce un dividende pour la première fois de son histoire, à l'approche du vingtième anniversaire du réseau social Facebook, tout en faisant part d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, dans le sillage de ventes publicitaires solides lors des fêtes de fin d'année, c'est le beurre et l'argent du beurre" a commenté un analyste d'une grande banque qui ne s'attendait pas à pareil traitement, sans oublier le programme supplémentaire de rachat d'actions de 50 milliards de dollars... Pour Mark Zuckerberg, l'occasion de sortir par le haut de l'impasse du metaverse est inespérée : "Grâce à cela, d'importants progrès ont été réalisés dans notre vision pour une IA avancée et pour le métavers" a expliqué le patron-fondateur du groupe.

Signal qui ne trompe pas, Meta, depuis quelques mois déjà, dépense des milliards de dollars en puces Nvidia, selon une publication Instagram Reels. Mark Zuckerberg a précisé que la société disposerait de pas moins de 350.000 cartes graphiques Nvidia H100 d'ici la fin de cette l'année. En bas de fourchette des prix estimés pour les puces H100, Meta aura ainsi dépensé 9 milliards de dollars pour les GPU (Graphics Processing Unit), qui sont la clé des recherches de Meta en intelligence artificielle générative.

L'IA pour levier

Mark Zuckerberg a précisé au passage son intention de rapprocher l'équipe de recherche IA de celle d'IA générative orientée 'business'... Le développement d'infrastructure pour répondre à la demande sera donc très rapide. En tenant compte des puces Nvidia et des produits équivalents d'autres fournisseurs, le groupe pourrait disposer de 600.000 GPU en fin d'année ! Meta avait auparavant indiqué fin 2023, qu'il pourrait aussi acheter des puces AMD concurrentes... En outre, le groupe travaillerait lui-même à la conception d'un GPU. Enfin, Meta formerait une nouvelle version du modèle Llama de langage. Tout un programme qui va donc s'accélérer cette année.

Meta a profité en bourse dernièrement par contraste des déceptions récentes occasionnées par Alphabet et Apple qui ont déçu Wall Street concernant leurs ventes durant le trimestre des fêtes de fin d'année, tandis que le titre Meta a réalisé une véritable "remontada" boursière en 2023, sous l'effet de l'engouement pour l'IA... mais pas seulement : Le géant des réseaux sociaux a aussi profité d'un vif rebond du nombre d'utilisateurs de ses plateformes, d'une hausse de ses ventes publicitaires, mais aussi d'un vaste plan de réduction de ses coûts et d'une remise en ordre du groupe dans le cadre duquel quelques 21.000 salariés ont été licenciés...

