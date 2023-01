Meta ferme les comptes d'influenceurs visés pour escroquerie en France

Meta France a supprimé les comptes de Marc et Nadé Blata, deux influenceurs visés par deux plaintes pour escroquerie, à la tête de près de 7 millions d'abonnés.

(Boursier.com) — Meta France a annoncé ce jeudi avoir fermé les comptes d'influenceurs visés par des plaintes d'associations. Parmi eux, le couple formé par Marc et Nadé Blata... "Quelles mesures allez-vous prendre envers les influenceurs francophones qui proposent illégalement à leurs abonnés des conseils financiers et font la promotion d'investissements boursiers à très haut risque sur vos plateformes ?", avait demandé dans un message publié sur Twitter le collectif AVI ((Aide aux victimes d'influenceurs) le 24 janvier.

"Les règles de nos plateformes sont claires et interdisent les contenus frauduleux et trompeurs destinés à abuser nos utilisateurs. Nous avons supprimé le compte Instagram en question, ainsi qu'une série d'autres, pour violation de ces règles", a répondu Meta France jeudi. Deux plaintes pour escroquerie visent ce couple d'influenceurs, qui totalisaient à eux deux près de 7 millions d'abonnés...

Bonjour, les règles de nos plateformes sont claires et interdisent les contenus frauduleux et trompeurs destinés à abuser nos utilisateurs. Nous avons supprimé le compte Instagram en question, ainsi qu'une série d'autres, pour violation de ces règles. >— Meta France (@MetaFrance), via Twitter

"Grand ménage"

Marc Blata avait déjà réalisé un grand ménage sur son compte Instagram il y a deux jours, en supprimant toutes les "stories" faisant la promotion du système de trading dans les cryptomonnaies qui lui vaut des poursuites. Le compte d'une autre personnalité visée, "Laurent Billionnaire", a également été supprimé.

"Merci @MetaFrance pour cette action concrète", a réagi sur Twitter le collectif AVI, tout en rappelant que "d'autres influenceurs francophones populaires sont impliqués dans ces pratiques frauduleuses".

Code de bonne conduite

Alors que les polémiques se succèdent dans l'univers du marketing d'influence, les pouvoirs publics souhaitent encadrer l'activité des vedettes des réseaux sociaux, qui promeuvent des marques auprès de leur public dans des conditions pas toujours très claires, et réglementer un secteur qui attire de plus en plus les annonceurs publicitaires. Après avoir organisé une table ronde à Bercy en novembre dernier, le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une consultation publique pour définir "un code de bonne conduite".

La DGCCRF (répression des fraudes) enquête sur une soixantaine de ces personnalités depuis 2021, et selon ses conclusions, elles sont six sur dix à ne pas respecter la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs. Elle a ainsi engagé plusieurs procédures pour rappeler à l'ordre, voire sanctionner les fautifs...