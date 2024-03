Meta : Facebook, Instagram, Messenger et Threads victimes d'une panne mondiale

(Boursier.com) — Facebook , Instagram, Messenger et Threads sont "down" ! Depuis ce mardi 5 mars, en fin d'après-midi, les applications du groupe Meta sont victimes d'une panne mondiale. Les utilisateurs font face à divers problèmes. Concernant le service de messagerie instantanée Messenger, ces derniers ont été déconnectés et éprouvent des difficultés à se reconnecter, car leur mot de passe n'est pas reconnu.

Pour Facebook, de nombreux utilisateurs signalent avoir été déconnectés et ne pas recevoir le code nécessaire pour la double authentification. En ce qui concerne le service de partage de photos et de vidéos, Instagram, et la plateforme de microblogging lancée l'été dernier en réponse à X (ex-Twitter), Threads, il est également impossible d'actualiser le fil.

Selon le site spécialisé Downdetector, qui recense les signalements des utilisateurs concernant les pannes de services, l'incident a débuté dès cet après-midi, avec un pic peu après 16 heures. En revanche, il semble que WhatsApp ne soit pas affecté par cette panne.

Voila pourquoi #facebook et @Instagram sont down. Ne me remerciez pas ! pic.twitter.com/qWCLBE9W0X — mohamed Ibn Slimane (@Mohamed_Slimane), via Twitter

"Nous y travaillons actuellement"

Peu avant 17 heures, le porte-parole du géant américain des réseaux sociaux, Andy Stone, a confirmé la panne. "Nous sommes conscients que les gens ont du mal à accéder à nos services. Nous y travaillons actuellement", a-t-il écrit sur son compte X.

En mai 2023, Messenger avait déjà été touché par une importante panne, rendant le service indisponible pendant plus d'une heure. Il s'agissait de la dernière grande panne des services associés à Facebook.

