Meta : Facebook et Instagram inaccessibles en Europe d'ici un mois ?

La Commission irlandaise de protection des données souhaite bloquer l'échange des données d'utilisateurs européens avec les Etats-Unis. Meta avait déjà averti qu'une telle décision entraînerait la fermeture de bon nombre de ses services en Europe.

(Boursier.com) — Un pas de plus vers la fermeture en Europe ? Alors que Meta avait déjà remis en cause, en février dernier, les lois de protection des données personnelles strictes en Europe, beaucoup moins souples que les règles américaines, un nouveau bras de fer entre le géant des réseaux sociaux et la Commission irlandaise de protection des données a été engagé.

Selon les informations de 'Politico', la Data Protection Commission (DPC), l'équivalent de la Cnil en Irlande, va bloquer l'échange des données d'utilisateurs européens avec les Etats-Unis. Meta, qui détient Facebook et Instagram, avait déjà averti à plusieurs reprises qu'une telle décision entraînerait la fermeture de bon nombre de ses services en Europe.

Le média américain, qui a pu consulter des documents confirmés par le régulateur irlandais, rapporte que tous ses équivalents locaux, dont la Commission nationale de l'informatique et des libertés de France, ont été prévenus. Un porte-parole de la DPC a précisé qu'un projet de décision a été transmis à ses homologues européens, qui ont désormais un mois pour donner leur avis, avant que le blocage ne prenne effet.

Le "Privacy Shield" invalidé en 2020

Ces transferts de données entre l'Europe et les Etats-Unis sont capitaux pour l'entreprise californienne, qui centralise les données des utilisateurs et les fait circuler à travers l'ensemble de ses centres de stockage dans le monde. Le sujet du transfert des données n'est d'ailleurs pas nouveau...

En juillet 2020, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) avait invalidé le "Privacy Shield", un cadre de transfert sur lequel s'appuyait Meta pour les données transférées de l'Union européenne vers les Etats-Unis. Elle avait en effet estimé que les données personnelles étaient moins protégées sur le sol américain qu'en Europe et que cet accord allait à l'encontre du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).

Depuis, un autre dispositif a été mis en place pour permettre aux entreprises américaines de transférer des données personnelles aux Etats-Unis, baptisé "Standard Contractual Clauses" (SCC). Toutefois, la Commission irlandaise de protection des données estime que cet outil utilisé par Meta est insuffisant et ne règle pas le problème de la surveillance américaine.

Un nouveau texte pour encadrer le transfert de données

Afin d'éviter l'arrêt des services de Meta en Europe, où on dénombre 309 millions d'utilisateurs actifs par mois de Facebook, les Etats-Unis et l'Union européenne travaillent sur un nouveau texte pour encadrer le transfert de données outre-Atlantique. Si un accord politique a été trouvé en mars dernier, les négociations sur les détails juridiques persistent et le texte ne devrait pas aboutir avant la fin de l'année.

L'entreprise de Mark Zuckerberg se veut, de son côté, rassurante. "Ce projet de décision, qui est soumis à l'examen des autorités européennes de protection des données, concerne un conflit entre le droit européen et américain qui est en cours de résolution", a expliqué un porte-parole de Meta.

"Nous nous félicitons de l'accord UE-Etats-Unis pour un nouveau cadre juridique qui permettra le transfert continu de données à travers les frontières, et nous espérons que ce cadre nous permettra de garder les familles, les communautés et les économies connectées", a-t-il ajouté.