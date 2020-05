Mesures sanitaires : le label d'AFNOR Certification s'adapte à tous les secteurs

Mesures sanitaires : le label d'AFNOR Certification s'adapte à tous les secteurs









Sécuriser la reprise d'activité du personnel et donner des gages de confiance aux clients et usagers

Crédit photo © Alten

(Boursier.com) — AFNOR Certification débute les premiers audits terrain pour attester du respect de règles sanitaires d'entreprises et de sites touristiques très variés. Tous intègrent des mesures de prévention spécifiques à leurs activités pour rassurer personnel, clients ou usagers vis-à-vis des risques générés par la Covid-19.

Sécuriser la reprise d'activité du personnel et donner des gages de confiance aux clients et usagers : voilà le double enjeu du label Mesures sanitaires Covid-19 vérifié par AFNOR Certification proposé depuis le 12 mai...

Différents organismes

Adapté à tout secteur d'activité et à toute taille d'organisation, le label devrait être prochainement affiché par différents organismes :

- le groupe Alten : SSII, siège social des Hauts-de-Seine ;

- Allianz : assurance, réseau d'agences en métropole et outremer ;

- Antilogy, start up spécialisée en réalité virtuelle, Paris ;

- Europ Voyage : ETI de transports de voyageurs par autocars, Haute-Vienne ;

- Novacel : verres d'optique - site dans l'Aisne ;

- l'office de tourisme et agence de voyage de La Plagne : Savoie ;

- la station Les Ecrins : Alpes du sud ;

- la station du Puy Saint Vincent : Hautes-Alpes ;

- la station Super Dévoluy : Hautes-Alpes.

Pertinence et suivi des protocoles, matériels à disposition pour la sécurité, l'hygiène et le nettoyage, formation du personnel, information des clients et usagers... AFNOR Certification atteste de l'effectivité et de la fiabilité des mesures sanitaires des titulaires du label pour lutter contre la Covid-19. Chaque attestation et logo mentionne le mois lors duquel la vérification a été réalisée...