Mer Rouge : MSC et Royal Caribbean revoient leurs plans de croisières

Voyages annulés, itinéraires modifiés... Des milliers de passagers sont concernés.

(Boursier.com) — C 'est une nouvelle conséquence des tensions dans la mer Rouge... Certains opérateurs de croisières ont annulé ou ajusté leurs itinéraires pour éviter cette zone, en raison des attaques contre des navires par la milice Houthi, mais l'impact global sur cette industrie multimilliardaire ne devrait pas être significatif.

Les attaques des milices soutenues par l'Iran au Yémen depuis novembre ont ralenti le commerce entre l'Asie et l'Europe et suscité des inquiétudes quant à une escalade de la guerre entre Israël et les militants palestiniens du Hamas à Gaza.

Royal Caribbean a déclaré jeudi dans un communiqué avoir annulé deux voyages jusqu'à présent. L'un d'entre eux, allant de Mascate à Dubaï, devait avoir lieu du 16 au 26 janvier, et un autre de Dubaï à Mumbai était prévu du 26 janvier au 11 février. La compagnie a également modifié la semaine dernière l'itinéraire d'une croisière entre Aqaba et Mascate pour débarquer les invités dans une ville portuaire proche d'Athènes.

"Notre équipe de sécurité mondiale continue de surveiller de près la situation dans la région et nous apporterons des changements supplémentaires si nécessaire", a déclaré Royal Caribbean.

MSC aussi revoit ses plans

L'opérateur italo-suisse MSC Croisières a annoncé mercredi avoir annulé trois voyages programmés en avril depuis l'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis vers l'Europe en raison de la crise de la mer Rouge.

"La sécurité des passagers et de l'équipage est la priorité numéro un et comme il n'existait aucun itinéraire alternatif viable, la compagnie a malheureusement dû annuler les voyages", a déclaré MSC Croisières. "Les trois navires seront transférés directement vers l'Europe sans aucun passager à bord et éviteront de transiter par la mer Rouge."

Des milliers de passagers touchés

Bien que des milliers de passagers soient touchés, l'impact sur les opérateurs de croisières à l'échelle mondiale ne devrait pas être significatif, a déclaré Todd Elliott, PDG de l'agence de voyages Cruise Vacation Outlet basée en Floride. "Il s'agit d'une petite partie de leur flotte globale et de leurs itinéraires pluriannuels, ils pourront donc surmonter cela facilement", a déclaré Elliott.

La société italienne Costa Croisières a déclaré jeudi à Reuters que les itinéraires "restaient inchangés" et que seules deux de ses croisières qui devaient transiter par la mer Rouge en mars et avril pourraient être affectées, y compris la dernière étape d'un tour du monde.

Enfin, la compagnie américaine Carnival a déclaré travailler avec des experts en sécurité mondiale et plusieurs gouvernements pour donner la priorité à la sécurité, notamment en ajustant ses itinéraires si nécessaire.