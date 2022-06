Mélenchon peut-il faire cramer la caisse (de retraite) ?

La réforme du système de retraite au centre des débats...

(Boursier.com) — Jean -Luc Mélenchon, le leader de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), estime que non seulement le système de retraite n'est pas prêt de "sauter" comme le redoutent certains économistes, mais, de surcroit, il peut supporter un avancement de l'âge de la retraite à 60 ans, avec 40 ans de cotisations.

De quoi faire bondir certains experts qui voient dans le programme de la Nupes un risque de dérive financière d'autant plus grand que les taux d'intérêt à long terme sont en train de remonter à grande vitesse sur les marchés en raison de la résurgence spectaculaire de l'inflation depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine... Ainsi, pour les économistes de l'Institut Montaigne, revenir sur les mesures d'âge votées il y a près de 20 ans coûterait pas moins de 1,2 point de PIB à horizon 2027, soit la bagatelle de 36 milliards d'euros.

Un scénario de base auquel il convient d'ajouter par la hausse du SMIC de 1400 à 1500 euros, mais aussi le projet de revalorisation du minimum garanti aux travailleurs modestes à l'issue d'une carrière complète, sans oublier le projet de la Nupes de revenir aux 10 meilleures années pour calculer le montant des pensions, contre 25 années actuellement...

Quant aux bénéficiaires du RSA, ces derniers auraient la possibilité d'intégrer les trimestres pendant lesquels ils n'ont ni travaillé ni cotisé dans le décompte de leur retraite, pour une ardoise supplémentaire estimée à 7,7 milliards d'euros. A l'arrivée, l'Institut Montaigne facture de coût total de la manoeuvre à 94 Milliards d'euros, un record ! Les dépenses de retraite rapportées au PIB grimperaient ainsi de 13,7% en 2022 à 18,3% du PIB en 2027 à la fin du mandat présidentiel...

Une réforme indispensable ?

Dans un entretien à la presse régionale publié début juin, Emmanuel Macron avait assuré de son côté que la réforme entrerait en vigueur "dès l'été 2023", estimant que ce chantier "était indispensable au financement de nos transformations"... Lors de la campagne présidentielle, le président réélu avait défendu un report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans, souhaitant par ailleurs porter le montant minimal des pensions à 1.100 euros par mois...

Elu récemment secrétaire général de Force ouvrière, Frédéric Souillot s'est dit quant à lui prêt à la mobilisation, défendant un retour à la retraite à 60 ans. "Avec les autres organisations syndicales, on est déjà d'accord sur aucun recul de l'âge de la retraite", a prévenu celui qui a pris la succession d'Yves Veyrier.

Alors qu'elle est qualifiée de "mère des réformes" selon les mots d'Emmanuel Macron, le report de l'âge légal de la retraite voulu par le chef de l'Etat sera "la mère des batailles" pour le syndicat, a encore averti le dirigeant de FO.

"Un éléphant dans un magasin de porcelaine"

Le numéro un de la CGT, Philippe Martinez s'oppose également à la réforme proposée par le gouvernement : Le secrétaire général du syndicat, qui quittera son poste en 2023, a déclaré haut et fort que son organisation était et reste pour un retour à la retraite à 60 ans...

"J'ai fait mon premier discours après mon élection et j'ai expliqué que si la retraite était la mère des réformes, pour nous, il faudra que ça devienne la mère des batailles", a ainsi déclaré Philippe Martinez, ajoutant que l'exécutif "pose une réforme des retraites comme un éléphant en plein milieu d'un magasin de porcelaine"..."Il faut retirer l'éléphant et discuter du reste", a poursuivi le responsable syndical, évoquant notamment "l'emploi des salariés âgés", des jeunes et "la formation professionnelle".

Lors d'une réunion publique récente dans le Calvados, la Première ministre Elisabeth Borne a expliqué vouloir mener la réforme des retraites "sans que ça tourne au bras de fer"... "On n'est pas en train de se dire qu'on va faire une réforme pour embêter les Français", a déclaré la cheffe du gouvernement... Le dossier est loin d'être clos !