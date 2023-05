Medef : dernière ligne droite pour les candidats à la présidence

Seuls trois d'entre eux seraient encore dans la course pour succéder à Geoffroy Roux de Bézieux.

(Boursier.com) — C 'est la dernière ligne droite pour les candidats à la succession de Geoffroy Roux de Bézieux... La collecte des parrainages se termine ce vendredi pour la présidence du Medef - il faut 150 signatures obtenues auprès de membres de l'assemblée générale ayant voix délibérative, ces 150 membres pouvant choisir trois candidats maximum.

D'après les informations de BFM Business, seuls trois candidats sur cinq ont obtenu les soutiens nécessaires pour concourir : Pierre Brajeux (président délégué de la Fédération française de la sécurité), Dominique Carlac'h (vice-présidente et porte-parole du Medef) et Patrick Martin (actuel numéro 2 de l'organisation patronale).

"Emmanuel Martin fait office de favori et a recueilli autour de 400 parrainages, contre environ 345 pour sa principale adversaire Dominique Carlac'h. Enfin, Pierre Brajeux, qui se pose en candidat du changement et prône une ligne plus offensive, en aurait obtenu un peu plus de 150", écrit BFM Business.

Deux abandons

Deux autres prétendants ont abandonné : Guillaume Cairou, le président du Club des entrepreneurs "n'a pu recueillir que quelque 80 parrainages sur les 150 requis. Sans attendre cette échéance, Olivier Klotz , le président du Medef Alsace a, lui, décidé de jeter l'éponge pour se rallier à Pierre Brajeux".

La prochaine étape est fixée à mardi prochain, avec la validation de ces candidatures par le Comité statutaire et d'éthique du Medef. Le vote final pour élire le futur patron des patrons est prévu le 6 juillet.