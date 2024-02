Médecine libérale : l'UFC Que Choisir dénonce des dépassements d'honoraires

Des "chiffres alarmants", selon l'association de défense des consommateurs.

(Boursier.com) — La convention tarifaire entre les médecins libéraux et l'Assurance maladie est renégociée actuellement et l'UFC-Que Choisir en profite pour faire le point sur les dépassements d'honoraires, après s'être penchée sur les tarifs de huit spécialités libérales (anesthésiste, cardiologue, dermatologue...).

L'association de défense des consommateurs dénonce "des chiffres alarmants", qui "entraînent une inacceptable inégalité territoriale d'accès à la médecine, et même un intolérable renoncement aux soins pour de nombreux citoyens". D'après ses chiffres relevés auprès de la Sécu, le tarif moyen d'une consultation chez le gynécologue s'élève à 50,60 euros, et atteint même 80,50 euros à Paris, contre un tarif opposable de 30 euros. Pour les psychiatres, alors que le tarif servant de base de remboursement à la Sécurité sociale s'élève à 50,20 euros, les patients s'acquittent de 13,70 euros de dépassements en moyenne, et même 33,40 euros dans le département où les tarifs sont les plus élevés.

Tarifs de la consultation pour huit spécialités (source UFC) Spécialité Tarif moyen Dépassement moyen (en France) Tarif moyen (département le plus cher) Dépassement moyen (département le plus cher) Anesthésistes 40,9 euros 10,9 euros 59,2 euros 29,2 euros Cardiologues 55,9 euros 4,9 euros 77,8 euros 26,8 euros Dermatologues 41,7 euros 11,7 euros 70,3 euros 40,3 euros Gastro-entérologues 37,5 euros 7,5 euros 67,9 euros 37,9 euros Gynécologues 50,6 euros 20,6 euros 80,5 euros 50,5 euros Ophtalmologues 43,8 euros 13,8 euros 65,5 euros 35,5 euros Pédiatres (0 à 2 ans) 46,2 euros 9,2 euros 66,7 euros 29,7 euros Psychiatres 63,9 euros 13,7 euros 83,6 euros 33,4 euros

L'UFC Que Choisir met en avant de profondes inégalités entre les territoires. "Pour l'ensemble des huit spécialités étudiées, au moins un département a un tarif moyen correspondant au tarif opposable (dépassement moyen nul) ; il s'agit généralement de départements ruraux et relativement peu dotés en médecins. Les zones aux tarifs les plus élevés tendent quant à eux à être l'Île-de-France (en particulier Paris et les Hauts-de-Seine), ainsi que les départements littoraux du Sud, et d'autres comportant de grandes métropoles, c'est-à-dire des départements où la démographie médicale est plutôt relativement moins défavorable", peut-on lire dans cette étude.

Les auteurs mettent en cause la croissance rapide de la part des spécialistes autorisés à facturer des dépassements, visible même à l'échelle de 5 ans au gré des nouvelles installations et des départs en retraite. Chez les gynécologues par exemple, 71,4% des praticiens libéraux dépassent les honoraires (+9,3% entre 2016 et 2021). Ils sont 66,7% chez les ophtalmologues et 58,8% chez les anesthésistes.

"Dans la mesure où la vague de départs en retraite des médecins issus de la génération du baby-boom ne fait que commencer, si les autorités ne prennent pas de mesures courageuses, au vu de la démographie médicale le risque que ce phénomène s'accélère et s'aggrave est particulièrement aigu", prévient l'association.