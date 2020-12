McPhy, le spécialiste de l'hydrogène, star de la bourse en 2020 !

McPhy, le spécialiste de l'hydrogène, star de la bourse en 2020 !









Le groupe a flambé de 775% en un an en bourse de Paris...

Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — Le trio gagnant de l'année en bourse de Paris sur le SRD est constitué de trois dossiers de petite taille, emmené (loin devant) par le spécialiste de l'hydrogène McPhy qui a grimpé de... 775% en 2020 ! McPhy est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements de production et de stockage d'hydrogène. Le groupe propose des électrolyseurs, des conteneurs de stockage ainsi que des solutions intégrées, destinés aux secteurs de l'énergie, de l'industrie et du transport.

L'annonce de l'arrivée récente du titre dans le SBF 120 et le CAC Mid 60 a mis un point d'honneur à ce parcours boursier exceptionnel, une entrée qui a fait suite à celle dans le MSCI World Small Cap le 30 novembre dernier...

Navya veut voyager loin

En deuxième position, Navya s'est envolé de 275% cette année. Le spécialiste de la mobilité autonome a récemment renforcé son activité en Asie, une région particulièrement portée sur les nouvelles formes de mobilité et offrant de solides perspectives de croissance...

Ainsi, Navya a consolidé ses partenariats stratégiques établis avec ESMO Corporation et ST Engineering Land Systems lui permettant d'optimiser son organisation et d'accroître sa présence en Corée du Sud et à Singapour, deux marchés identifiés comme à "très fort potentiel" par le cabinet KPMG. Navya rappelle disposer d'une base installée de 41 navettes en Asie-Pacifique.

Showroomprivé au rebond !

Sur la troisième marche du podium, Showroomprivé a rebondi de 256% ! Après plusieurs années de déception marquées par de nombreux "profit warnings", le spécialiste de la vente privée d'articles sur Internet a revu en forte hausse sa prévision d'Ebitda annuel... La très bonne dynamique de l'activité, supérieure aux ambitions du groupe précédemment annoncées, a eu un effet mécanique vertueux sur la rentabilité. Le groupe vise ainsi désormais un Ebitda 2020 supérieur à 30 millions d'euros, alors qu'il était précédemment attendu proche de 20 ME.

Cette performance s'explique par l'environnement favorable au e-commerce lié à la crise sanitaire et au "Plan de Performance 2018-2020" mis en place par le groupe pour optimiser toutes les fonctions clés de l'entreprise : plus grande sélectivité au niveau de l'offre, rationalisation de la logistique et développement du drop-shipping, contrôle des dépenses opérationnelles et marketing.