McLaren Racing annonce un nouveau partenariat technique pluriannuel avec Tezos

Pour créer une plateforme NFT d'expérience de fans sur la blockchain économe en énergie.

(Boursier.com) — McLaren Racing a choisi Tezos, la blockchain la plus avancée au monde, pour devenir le partenaire blockchain officiel de l'équipe dans le cadre d'un nouveau partenariat technique pluriannuel à travers la Formule 1, l'INDYCAR et l'esport.

McLaren utilisera ainsi la blockchain Tezos, économe en énergie et évolutive, pour créer une plateforme de jetons non fongibles (NFT) dont l'expérience des supporters sera le coeur...

Tezos est une blockchain open source dédiée aux actifs et aux applications. Elle est, par ailleurs, pensée pour être en constante évolution grâce à une gouvernance "on-chain" efficace qui permet des mises à jour régulières du protocole. Dans le cadre de ce partenariat, McLaren mettra en place une plateforme dédiée qui s'appuiera sur son illustre héritage de course automobile et sur les pilotes de renom de ses multiples équipes pour offrir une expérience NFT inégalée aux fans...

Pour Tezos et McLaren, la durabilité par l'innovation est un facteur essentiel. L'utilisation de NFT “propres” et de réseaux économes en énergie garantit que l'impact de ce nouveau moyen de partage de l'expression créative n'est pas entaché par une consommation d'énergie inutilement élevée...

Contrairement aux blockchains traditionnelles à preuve de travail, le mécanisme pionnier de preuve d'enjeu de Tezos est une approche nettement plus économe en énergie. Il permet de sécuriser son réseau en utilisant deux millions de fois moins d'énergie que les réseaux à preuve de travail comme Bitcoin et Ethereum. Cet aspect permet à Tezos de fonctionner proprement, avec une consommation d'énergie minimale et une empreinte carbone négligeable.

Dans le cadre de ce partenariat, la marque Tezos sera représentée au sein des équipes McLaren Formula 1 et Arrow McLaren SP, notamment sur les combinaisons des pilotes McLaren F1 Lando Norris et Daniel Ricciardo, et des pilotes AMSP Pato O'Ward et Felix Rosenqvist.