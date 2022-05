Matinales d'aivancity : rendez-vous le 2 juin sur le campus d'aivancity Paris-Cachan !

De la puissance du numérique et notamment l'intelligence artificielle...

(Boursier.com) — Dans le cadre des "matinales d'aivancity", et à l'occasion de la publication de leur dernier ouvrage, aivancity accueille trois spécialistes qui proposent une analyse des enjeux qui entourent l'intelligence artificielle, en partenariat avec l'ANRT, la CCI94, la Cité scolaire Paul Valéry, Hub France IA, Impact AI, le MEDEF de l'Est parisien et l'UPEC :

🔹 Axel Cypel, spécialiste de la gestion de projets en data science et responsable du pôle projet IA au LCL

🔹 Jean-Gabriel Ganascia, professeur à la faculté des sciences de Sorbonne Université, informaticien, spécialiste de l'IA

🔹 Gilbert Saporta, professeur émérite du CNAM et président d'honneur de la société française de statistique.

Sous l'impulsion de Tawhid CHTIOUI, PhD, président d'aivancity, ils croiseront leur regard sur la puissance du numérique et notamment l'intelligence artificielle...

Inscriptions 👉 Conférence : REGARDS CROISÉS SUR LA PUISSANCE DU NUMÉRIQUE (aivancity.ai)