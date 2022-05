Matignon : une outsider venue du Nord !

En tant que sénatrice du Nord et ancienne présidente de Valenciennes Métropole, Valérie Létard "coche de nombreuses cases"...

(Boursier.com) — Alors que l'annonce d'un nouveau gouvernement ne serait plus qu'une question d'heures, les noms continuent de circuler en vue du remplacement de Jean Castex à Matignon qui pourrait intervenir dès ce lundi 16 mai... Des profils avant tout féminins, d'Elisabeth Borne à Catherine Vautrin, en passant par Marisol Touraine ou Audrey Azoulay.

Depuis sa réélection à la tête de l'Etat, Emmanuel Macron multiplie ainsi les consultations sans précipitation... Dans ce contexte, une outsider pourrait bien coiffer tout le monde au poteau : Valérie Létard "coche les cases" du profil idéal pour le poste de Première ministre : centriste à la fibre sociale et écologique, en première ligne sur les sujets comme l'autisme, le handicap, l'égalité homme-femme... Agée de 59 ans, fille de l'ancien député européen Francis Decourrière, Valérie Létard est assistante sociale de formation.

Proche de Jean-Louis Borloo, elle est nommée en juin 2007, secrétaire d'État chargée de la Solidarité au sein du gouvernement Fillon. Parmi ses axes prioritaires de travail figurent à l'époque le "plan Solidarité-Grand âge" (2007-2012), la scolarisation des enfants handicapés, l'intégration des non-voyants dans la société, la lutte contre les violences faites aux femmes, l'égalité professionnelle, mais aussi un grand plan Autisme.

Elle devient ensuite secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de la Mer, chargée des "Technologies vertes et des Négociations sur le climat", à l'occasion du remaniement du second gouvernement Fillon le 23 juin 2009. Au retour du Sommet de Copenhague, Valérie Létard travaille notamment à la valorisation des métiers liés à la "croissance verte" dans le cadre de "Médiaterre".

"Ce serait un bon signal social et un geste en direction de Jean-Louis Borloo qui avait été humilié par l'épisode du 'Plan banlieues' en 2018" estime une source proche de l'ancien ministre. J-L Borloo avait souligné à l'époque le fait que lors de ses entretiens avec le chef de l'Etat au printemps 2018, ce dernier avait retenu un grand nombre de propositions sur les banlieues... Pourtant, "rien n'avait changé" par la suite... "Nous vivons dans un pays où un quart de la jeunesse est à l'arrêt" avait regretté Borloo qui souhaitait alors qu'un investissement massif soit fait dans les banlieues, d'environ 10 milliards d'euros par an.

Alliance républicaine, écologiste et sociale

A la suite de son départ du gouvernement Fillon avec Jean-Louis Borloo, Valérie Létard s'est ensuite consacrée à la Communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole. En mai 2011, elle a contribué à la création de l'Alliance républicaine, écologiste et sociale.

En tant que présidente de Valenciennes Métropole, Valérie Létard a notamment lancé les trois pôles d'excellence du Valenciennois...

Vice-présidente du Sénat

En septembre 2017, Valérie Létard a été réélue sénatrice du Nord pour la troisième fois, en tant que tête de la liste "République & Territoires" qui rassemblait des élus UDI, LR et non-inscrits. Elle est nommée dans la foulée vice-présidente du Sénat en octobre 2017.

En tant que sénatrice du Nord et ancienne présidente de Valenciennes Métropole, elle s'est impliquée dans plusieurs dossiers industriels, dont l'épineuse reprise de l'aciérie Ascoval. Elle a ainsi travaillé à la mise en place d'une mission d'information sénatoriale sur l'avenir de la sidérurgie.

En ce milieu du mois de mai 2022, Jean Castex s'apprête donc à tirer sa révérence après avoir annulé son dernier déplacement officiel prévu au Vatican dimanche, contraint de rester sur le territoire français pour cause de déplacement exceptionnel d'Emmanuel Macron à Abou Dhabi afin de rendre hommage au président des Émirats arabes unis décédé vendredi 13 mai...

Seule femme ayant été Première ministre, de mai 1991 à avril 1992, Édith Cresson qui n'avait pas eu la vie facile durant le second septennat de François Mitterrand, a souhaité "beaucoup de courage" à la future Première ministre, quel que soit son nom, dénonçant le "machisme de la classe politique française" dans les colonnes du "JDD"...