Masques : 94 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la grande distribution

Selon le cabinet Nielsen, la vente des masques a permis à la grande distribution de réaliser un chiffre d'affaire de 94 millions d'euros en trois semaines...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le succès des masques dans les grandes surfaces ne se dément pas... Depuis le 4 mai, toutes les enseignes alimentaires sont autorisées à vendre des masques grand public (en tissu et réutilisables) et des masques à usage unique. Selon les dernières estimations du cabinet Nielsen, la grande distribution aurait déjà engrangé près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires entre le 4 et le 24 mai.

"S'ils étaient déjà 36% à en avoir fait l'acquisition début mai, avant le déconfinement, les Français ont pu ces dernières semaines acheter massivement des masques dans les grandes surfaces. Autorisés à la vente en grande distribution depuis le lundi 4 mai, les masques ont été vendus à hauteur de plus de 94 millions d'euros en 3 semaines", explique le cabinet dans un communiqué.

Dans le détail, 32 millions d'euros de chiffre d'affaires ont été enregistrés la première semaine. Ce chiffre est monté à 36 millions d'euros la deuxième semaine, pour redescendre à 26 millions la troisième semaine.

Des chiffres qui sont plutôt rares

"Rarement de 'nouvelles' catégories de produits suscitent des achats aussi significatifs", a expliqué Nielsen à 'LSA Conso'. "Avec 94 millions d'euros en trois semaines, l'ensemble des masques (chirurgicaux et en tissu) a généré pour les magasins un chiffre d'affaires supérieur à d'importantes catégories de produits, comme le beurre, les oeufs ou encore les lessives", indique le cabinet.

La vente de masques a permis une progression des ventes de la grande consommation pour les enseignes, à hauteur de 16% sur l'ensemble des 3 semaines et de 22% de la croissance lors de leur première semaine de mai.

57% des ventes réalisées par les supermarchés

Le cabinet a par ailleurs précisé que 57% des ventes de masques ont été réalisées par les supermarchés, alors que ces derniers représentent 37% du chiffre d'affaires de la grande consommation. Parmi les enseignes de la grande distribution alimentaire qui mettent en vente des masques grand public (en tissu et réutilisables) et des masques à usage unique, on retrouve notamment Auchan, Aldi, Carrefour, Colruyt, Cora, Groupe Casino, Intermarché, Leclerc ou encore Système U...

Pour rappel, les masques chirurgicaux à usage unique ne peuvent être vendus à un prix supérieur à 95 centimes l'unité. Le tarif des masques en tissu lavables reste en revanche libre.