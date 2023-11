Mars s'offre le chocolatier britannique Hotel Chocolat

Le géant de la confiserie va débourser plus de 660 millions de dollars...

(Boursier.com) — Le géant de l'alimentation Mars a annoncé jeudi qu'il rachèterait le chocolatier britannique Hotel Chocolat pour 534 millions de livres sterling (662 millions de dollars), alors que la marque cherche à renforcer sa présence à l'international. Cette annonce a fait grimper les actions d'Hotel Chocolat, cotée à la Bourse de Londres, de plus de 160%.

Hotel Chocolat, qui a été créé il y a 20 ans pour proposer du chocolat de luxe éthique et abordable dans le commerce, a déclaré que l'accord permettrait à la marque de se développer " plus loin et plus rapidement ". L'entreprise est principalement basée au Royaume-Uni, avec 124 magasins dans le pays et plusieurs autres à l'étranger (une vingtaine au Japon). Son expansion internationale se heurte à des vents contraires. En septembre 2022, l'entreprise a mis fin aux ventes directes aux consommateurs sur ses sites Web aux États-Unis, des mois après avoir fermé ses grands magasins dans le pays. Le chocolatier possède également un domaine à Sainte-Lucie, qui abrite une ferme de cacao biologique de 140 acres et son luxueux complexe écologique, le Rabot Hotel.

Touche haut de gamme

Du côté de Mars, qui vend essentiellement des produits grands publics (Twix, Balisto, Bounty...), les articles proposés dans les boutiques Hotel Chocolat apporteront une touche plus haut de gamme. Le géant américain avait contacté Hotel Chocolat pour la première fois il y a quelques mois et depuis lors, les deux sociétés sont en pourparlers. Mars a longtemps eu un oeil sur la marque en raison de sa proposition unique, a déclaré Andrew Clarke, président mondial de Mars Snacking, cité par l'agence de presse Bloomberg.

Le géant américain de la confiserie s'engage à conserver l'ADN "spécial" de l'entreprise, tout en l'aidant à se développer, a-t-il commenté, ajoutant qu'il continuerait à investir dans l'ouverture de nouveaux magasins Hotel Chocolat au Royaume-Uni.