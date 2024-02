Mark Zuckerberg rencontre le Premier ministre japonais pour discuter de l'IA

"Nous avons eu une conversation productive sur l'intelligence artificielle et sur l'avenir de la technologie", a expliqué le patron de Meta.

Alors qu'il effectue actuellement une tournée en Asie, comprenant plusieurs rendez-vous d'affaires, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a abordé des questions relatives à l'intelligence artificielle (IA) avec le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, lors de sa visite à Tokyo ce mardi.

"Nous avons eu une conversation productive sur l'intelligence artificielle et sur l'avenir de la technologie", a confié le créateur de Facebook lors d'un bref échange avec des journalistes à la résidence du chef du gouvernement japonais à Tokyo.

Les autorités japonaises et les entreprises redoublent d'efforts pour combler leur retard dans le domaine du développement de l'IA. L'année dernière, Fumio Kishida a tenu des réunions avec le PDG d'OpenAI (créateur de ChatGPT), Sam Altman, et le PDG de Nvidia, Jensen Huang, afin de discuter de la réglementation et de l'infrastructure en rapport avec l'IA.

Rencontre avec le président de Samsung Electronics

Cette rencontre fait suite à des informations selon lesquelles le multimilliardaire américain de 39 ans se rendrait en Corée du Sud à la fin du mois pour discuter de l'IA avec le président de Samsung Electronics, Jay Y. Lee, et potentiellement rencontrer le président sud-coréen Yoon Suk Yeol.

Elle intervient également alors que ce paysage technologique est dominé par les géants américains, notamment depuis l'arrivée du ChatGPT d'OpenAI. Le lancement du robot conversationnel en novembre 2022 a donné le coup d'envoi à une course effrénée à l'IA dite générative, c'est-à-dire, capable de créer du contenu sur demande en langage courant.

Microsoft, Google et Meta ont d'ores et déjà déployé de nombreux outils. Dans une courte vidéo publiée en début d'année sur le réseau social Threads, Mark Zuckerberg avait partagé les ambitions du groupe dans ce domaine, annonçant vouloir travailler désormais sur l'IA dite "générale". "Aujourd'hui, je rapproche les deux efforts de recherche de Meta sur l'IA pour soutenir nos objectifs à long terme de développer une intelligence générale, de l'ouvrir de manière responsable, et de la rendre disponible et utile à tous dans notre vie quotidienne", avait affirmé le patron de Meta.