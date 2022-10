Marie-Anne Barbat-Layani prend les commandes de l'AMF

Sa nomination a été proposée fin septembre par le chef de l'Etat.

(Boursier.com) — Marie -Anne Barbat-Layani a été officiellement nommée présidente de l'Autorité des marchés financiers (AMF), par un décret du président de la République, Emmanuel Macron daté de mercredi et publié jeudi au Journal officiel.

Marie-Anne Barbat-Layani, qui était auparavant secrétaire générale du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance, succède à Robert Ophèle, dont le mandat est arrivé à son terme le 31 juillet dernier. Sa nomination a été proposée fin septembre par le chef de l'Etat.

Elle entre à Bercy en 2000

Marie-Anne Barbat-Layani (55 ans) a démarré sa carrière en 1993 à la Direction générale du Trésor en tant qu'adjointe au secrétaire général du Club de Paris puis adjointe au chef du bureau Énergie, Mines et Télécoms du Service des participations de l'Etat.

En 1997, elle rejoint la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles en tant qu'attachée financière en charge des dossiers concurrence, aides d'État, et services financiers. Trois ans plus tard, elle intègre le cabinet du ministre de l'Économie en tant que conseillère technique en charge des affaires européennes.

Nombreux postes

De 2000 à 2007, elle se voit tout d'abord confier, au sein de la Direction générale du Trésor, les fonctions de cheffe du Bureau des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de secrétaire générale du Comité national de l'euro, au sein du Service de financement de l'État et de l'économie. Puis, celles de sous-directrice Banques et financements d'intérêt général.

En 2007, elle devient directrice générale adjointe de la Fédération nationale du Crédit Agricole. Elle rejoint en 2010 le cabinet du Premier ministre en tant que directrice adjointe du cabinet. De 2012 à 2014, elle rejoint l'Inspection générale des finances. De 2014 à 2019, elle assure la direction générale de la Fédération bancaire française et de l'Association française des banques.

En 2019, elle se voit confier le secrétariat général des ministères économiques et financiers, dont elle est également haut fonctionnaire de défense et de sécurité...