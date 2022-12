Marchés : comment vont évoluer les matières premières en 2023 ?

Pétrole, gaz et métaux devraient offrir aux investisseurs des rendements de plus de 40% l'an prochain, selon Goldman Sachs.

(Boursier.com) — Les matières premières devraient à nouveau être la classe d'actifs la plus performante en 2023, offrant aux investisseurs des rendements de plus de 40%, selon Goldman Sachs. La banque de Wall Street a déclaré ce jeudi que même si le premier trimestre pourrait être chahuté par la faiblesse économique aux États-Unis et en Chine, les pénuries de pétrole, de gaz naturel et de métaux devraient ensuite doper les prix...

GS avait prédit un "supercycle" pluriannuel des matières premières fin 2020. Il est resté fidèle à cette vision, et ce malgré le plongeon des prix de l'énergie ces derniers mois en raison du coronavirus en Chine et de sa politique "Zéro covid", qui ont paralysé la demande.

Encore des gains de plus de 40% en 2023

"Malgré un quasi-doublement d'une année sur l'autre du prix de nombreux produits de base au mois de mai 2022, les investissements sur les matières premières ont déçu", écrivent dans une note les analystes de Goldman.

C'est la révélation la plus importante de 2022 - même les prix extraordinairement élevés observés au début de l'année n'ont pas permis de créer des entrées de capitaux suffisantes et donc une offre adéquate pour résoudre les pénuries à long terme.

La banque s'attend à ce que l'indice S&P GSCI - principale mesure des mouvements des prix des produits de base - augmente de 43% en 2023. Cela s'ajouterait aux gains de 40% réalisés jusqu'à présent cette année.