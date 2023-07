Marché secondaire : de plus en plus de fausses montres de luxe

Rolex est la marque la plus copiée...

(Boursier.com) — Le nombre de fausses montres de luxe sur le marché de l'occasion décolle, selon le revendeur britannique Watchfinder. Dans une interview accordée à Bloomberg, son directeur général, Arjen van de Vall, a indiqué que jusqu'à 10% des montres proposées en seconde main l'année dernière avaient été considérées comme des contrefaçons lors d'un processus d'authentification. "Rolex est la marque de montres de luxe la plus ambitieuse et la plus demandée, donc c'est la plus reproduite", selon lui.

Les contrefaçons deviennent également plus sophistiquées et plus difficiles à repérer. Auparavant, Watchfinder était capable d'identifier environ 80% des pièces d'horlogerie factices au visuel, mais maintenant, ce n'est plus que 20%, selon le patron de Watchfinder. Les employés de l'entreprise, détenue par le conglomérat de luxe suisse Richemont, doivent désormais effectuer des inspections plus détaillées, notamment l'ouverture du boîtier et la vérification des mouvements pour identifier les contrefaçons haut de gamme.

Un marché qui pèse lourd

Le problème grandit sur un marché secondaire de la montre qui pèse 25 milliards d'euros par an. Omega (Swatch Group) a déclaré le mois dernier que trois anciens employés faisaient partie d'une affaire criminelle visant à vendre une Omega Speedmaster "Frankenstein", qui était en fait un amalgame de pièces pour la plupart authentiques d'autres montres vintage. La montre s'est vendue aux enchères en 2021 pour plus de 3 millions de dollars, le prix le plus élevé jamais payé pour une montre Omega. L'entreprise elle-même était l'acheteur et a déclaré avoir été victime de cette arnaque.

L'année dernière, Rolex a lancé un programme d'occasion certifié qui authentifie les montres d'occasion vendues par l'intermédiaire de revendeurs agréés. La fraude croissante survient après que les prix des modèles d'occasion les plus recherchés ont atteint des niveaux sans précédent pendant la pandémie avant de reculer fortement. La chute est sévère : -18 % l'an dernier, selon le Bloomberg Subdial Watch Index, qui suit les prix des 50 modèles de luxe les plus échangés en valeur, notamment Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet.