Marché français de l'investissement en logistique : une performance historique à ce stade de l'année !

(Boursier.com) — Près de 1,5 milliard d'euros ont été investis sur le marché français de l'immobilier logistique au 3ème trimestre 2022, un volume similaire à celui recensé au trimestre précédent... Ce résultat porte le montant total investi depuis le début de l'année à 3,7 milliards d'euros, une performance historique, en hausse de 33% sur un an et plus de deux fois supérieure à la moyenne de longue période.

La logistique conserve ainsi une part de marché très élevée, avec 18% des investissements réalisés en immobilier banalisé en France à fin septembre 2022.

L'excellente dynamique du marché de l'investissement en logistique transparaît également dans le nombre de transactions, avec 72 opérations actées au cours des 9 derniers mois, soit bien plus que les 38 observées en moyenne sur les 10 dernières années.

Cette performance repose également sur la signature de 11 transactions d'un montant supérieur à 100 millions d'euros, dont 2 de plus de 300 millions d'euros : l'acquisition par GLP du portefeuille pan européen "Trio" dont la partie française ressort à 350 ME et, plus récemment, celle par PROLOGIS du portefeuille "Crossbay", dont les actifs français sont estimés à près de 350 millions d'euros...

"Price discovery"

Simon-Pierre Richard, Directeur Investissement Logistique & Industriel France chez JLL a commenté : "Les excellents niveaux d'activité enregistrés à ce stade de l'année démontrent, une nouvelle fois, l'intérêt des investisseurs pour la logistique. Toutefois, la phase de "price discovery" que nous connaissons depuis cet été va aboutir à un ralentissement de l'activité en fin d'année, avec déjà 500 millions d'euros d'investissements qui auraient dû être comptabilisés en fin d'année sur le marché français de la logistique mais qui n'entreront pas dans les chiffres en raison de marketings infructueux. Le volume d'investissement devrait ainsi se situer autour de 4,5 milliards d'euros sur l'année 2022 dans son ensemble".

Le marché reste très internationalisé, avec une part de marché de seulement 26% pour les investisseurs français. Les investisseurs singapouriens, à l'origine de la plus transaction la plus significative, comptent pour 17% des engagements, les fonds internationaux pour 15%, tandis que les investisseurs américains sont à l'origine de 14% de l'activité.

A l'instar des autres classes d'actifs, les entrepôts ont connu une nouvelle hausse des taux de rendement de 25 points de base ce trimestre. Le taux de rendement prime en logistique s'établit ainsi à 3,75% fin septembre 2022...

