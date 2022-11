Marché des locaux d'activités en Ile-de-France : vers une année 2022 record !

Un marché dynamique sur tous les segments de surfaces selon les derniers pointages de JLL...

(Boursier.com) — A la fin septembre 2022, 1.060.100 m(2) ont été commercialisés sur le marché des locaux d'activités en Ile-de-France. Ce volume est en hausse de 27% sur un an et très nettement supérieur à la moyenne décennale de 662.900 m(2). Ce dynamisme profite à l'ensemble des segments de surface...

En nombre de transactions, le constat est le même, les 882 signatures représentant une hausse de 25% sur un an. A la faveur de la commercialisation de projets neufs (parcs d'activités à la découpe) et de restructurations, la part des surfaces dans la demande placée progresse pour atteindre 22% sur l'ensemble des 9 derniers mois.

Nouveau seuil

L'offre immédiatement disponible continue d'être consommée et connaît un nouveau seuil plancher avec 1.156.000 m(2) disponibles, soit une baisse de 22% par rapport à fin 2021. La part du neuf est en baisse, à 14%.

Tous les segments de surface ont vu leur offre se résorber au cours des 9 derniers mois, dans des proportions allant de -11% pour les offres comprises entre 1.500 et 4.000 m(2) à -32% pour les grandes surfaces.

Le marché reste par ailleurs déséquilibré dans les zones tendues et l'inadéquation entre les souhaits d'achat de locaux neufs et les surfaces disponibles entraîne un report des demandes vers la location et la seconde main...

Pression à la hausse

Le contexte actuel de marché maintient une pression à la hausse sur les valeurs locatives et les prix d'acquisition. Le loyer moyen en Ile-de-France, qui a officiellement franchi la barre des 100 euros/m(2)/an en juin 2022, atteint ainsi aujourd'hui 108 euros/m(2)/an...

"La dynamique observée sur le segment des locaux d'activités devrait se poursuivre d'ici la fin de l'année malgré les incertitudes observées. La demande pour la création d'activités économiques reste en effet très importante sur la région parisienne, portée notamment par le e-commerce et la logistique urbaine" commente Thierry d'Horrer, Directeur industriel Ile-de-France chez JLL, qui poursuit : "la hausse des coûts de construction, la raréfaction des offres en 1ère couronne, et la hausse des valeurs locatives poussent néanmoins certains utilisateurs à s'éloigner en 2nde périphérie... Par ailleurs, la prise en compte des critères liés aux enjeux RSE, et la nécessaire captation des talents pour les entreprises industrielles expliquent en partie la dynamique de commercialisation des parcs neufs tant locatifs qu'acquisitifs sur l'ensemble de l'Ile-de-France. Enfin et surtout, dans ce contexte de foncier sous tension, on observe de manière significative l'émergence de très nombreux projets en verticalité, essentiellement en 1ère périphérie, mais pas seulement..."