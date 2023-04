Marché des locaux d'activités en Ile-de-France : "Un niveau de demandes affecté par un contexte dégradé"

La situation devrait cependant largement s'améliorer d'ici la fin du 1er semestre avec un retour à des volumes échangés plus habituels.

(Boursier.com) — Dans sa dernière étude sur le marché des locaux d'activités en Ile-de-France, JLL souligne que le 1er trimestre 2023 a fortement été impacté par la situation macroéconomique et financière qui pèse sur les entreprises... La demande en locaux d'activités a ainsi été freinée avec un volume qui passe sous les 200.000 m(2) échangés avec 196.792 m(2) placés, soit une baisse de 31% par rapport à la moyenne quinquennale. Ces incertitudes ont globalement différé ou annulé des projets d'implantation ou obligé les utilisateurs à rationaliser leurs surfaces prises à bail...

La baisse a surtout impacté les transactions de grandes surfaces

214 signatures ont été enregistrées au cours des 3 derniers mois, contre 314 au 1er trimestre 2022, soit une baisse de 32% sur un an. Dans le détail on remarque que la baisse a surtout impacté les transactions de grandes surfaces puisqu'on observe une baisse de 64% sur un an pour les actifs de plus de 4.000 m(2) avec 45.700 m(2) échangés contre 126.834 m(2) l'année précédente.

7 signatures ont été actées, contre 18 en 2022. On observe ce schéma pour les autres tranches de surface comme les surfaces intermédiaires (1.500 - 4.000 m(2)) avec 65.660 m(2) et 27 transactions contre 138.466 m(2) et 57 commercialisations à la même période de l'année. Les PMS ont plutôt bien résisté avec une légère baisse de -10% en un an, avec 47.370 m(2) échangés via 145 signatures. Par voie de conséquence, le panier moyen chute également, à 919 m(2) contre 1.270 m(2) un an plus tôt...

L'intra A86 représente toujours 20% du marché régional avec près de 42.100 m(2) échangés et 50 signatures. Malgré le contexte, cette zone est toujours aussi attractive pour les utilisateurs, avec des valeurs locatives qui ne sont pas attaquées. 29 commercialisations ont été actées en intra A86 Nord notamment.

L'offre immédiatement disponible s'établit à 1.140.000 m(2), soit une baisse de 11% sur un an (1.277.000 m(2) au T1 2022). Le volume échangé ce trimestre a ainsi moins consommé d'actifs disponibles notamment à la vente, mais on note toutefois le maintien d'un bon rythme de commercialisations des opérations neuves