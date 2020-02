Marché des commerces en France : 2019, une pièce en 3 actes

Selon le dernier pointage réalisé par Cushman & Wakefield, l'année 2019 s'est achevée sur une note positive malgré les mouvements sociaux du début et de la fin d'année

(Boursier.com) — L'année 2019, pour le moins chaotique, a été sauvée par une large éclaircie printanière et estivale, et un retour de la confiance chez les consommateurs stimulée par la mise en place fin 2018 de mesures favorisant le pouvoir d'achat... C'est ce qui ressort du dernier pointage réalisé par Cushman & Wakefield. Compte tenu du contexte social mouvementé, le commerce spécialisé s'en sort honorablement avec une stabilité des volumes de ventes malgré les baisses enregistrées en début et fin d'année...

Ce rythme pour le moins irrégulier des flux de clientèle et des chiffres d'affaires est à l'origine d'une forme de circonspection de la part des enseignes et des développeurs qui s'est reflétée dans la concrétisation des projets de centres commerciaux, "retail parks" et centres de marques.

"Retail Parks" en tête

Ainsi, on note un léger recul des ouvertures en 2019 de 1,6% par rapport à 2018 avec un total de surfaces inaugurées légèrement supérieur à 600.000 m(2). Les "retail parks" ont constitué la majorité des inaugurations de l'année 2019 avec plus de 400.000 m(2), correspondant à la moitié du pipeline estimé en début d'année pour cette typologie d'actif.

En revanche, 35% seulement des surfaces projetées en début d'année 2019 ont réellement vu le jour dans la catégorie des centres commerciaux, le reste ayant été soit annulé, soit reporté. L'année aura par ailleurs marqué une rupture de tendance concernant la nature des projets de centres développés, avec une nette inversion de la répartition entre les créations et les extensions, la part de ces dernières ayant été multipliée par 4 entre 2018 et 2019.

Les plus significatives ont concerné des centres commerciaux d'envergure régionale, telles que "Cap 3000", "Vélizy 2", ou "Créteil Soleil" favorisant le développement de l'offre existante en "Food & Beverage" et en loisirs...

Répartition des ouvertures réelles et estimées par typologie en 2019 en France

L'année 2020 s'annonce inédite avec un pipeline de surfaces à inaugurer en repli significatif qui devrait diminuer de moitié par rapport aux années précédentes, signe d'un marché qui atteint une forme de maturité. Avec un volume proche de 700.000 m(2), il est probable que l'année 2020 se termine à nouveau sur un recul des ouvertures de centres commerciaux et retail parks, confirmant par la même occasion la part croissante que prennent les extensions et restructurations sur les créations ex-nihilo de surfaces commerciales.

La maîtrise croissante de l'offre assainit les perspectives de développement du marché, ce qui devrait rassurer les enseignes et les bailleurs sur la pérennité du secteur. Celui-ci se réorganise autour de la valorisation d'actifs consolidés d'une part, et du développement de projets innovants, attractifs et pertinents d'autre part. Le succès de ces réalisations dépendra de la volonté des divers acteurs publics et privés de faire converger leurs intérêts et leurs modus operandi, s'agissant à l'avenir d'intensifier le phénomène de mixité des usages", commente Christian Dubois, Head of Retail Services France.

Excellente année pour le marché de l'investissement dans les actifs de commerces

Plus qu'une embellie, 2019 a été une année exceptionnelle pour le marché de l'investissement dans les actifs de commerces grâce à un 2nd semestre extrêmement dynamique durant lequel se sont concrétisés près des 3/4 des montants investis dans l'année. Avec près de 6 milliards d'euros investis, cette année a dépassé de 26% le volume réalisé en 2018 et confirmé la reprise d'activité.

Cette performance a été réalisée grâce au dynamisme des transactions portant sur les volumes supérieurs à 100 millions d'euros, répartis sur toutes les classes d'actifs : centres commerciaux, portefeuilles d'actifs à dominante alimentaire et centres-villes avec 3 transactions supérieures à 200 millions d'euros. Ces dernières confortent la suprématie de ce segment sur le marché avec 58% du volume total investi cette année en commerce. Plus que jamais, l'écart se creuse entre cette classe d'actifs bénéficiant de flux assurés et de revenus sécurisés, et les produits secondaires où les performances ne sont plus au rendez-vous, et pour lesquels un ajustement des taux à la hausse s'effectue de manière significative depuis plusieurs mois...