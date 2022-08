Marché de l'art : près de la moitié des nouveaux acheteurs sont intervenus en ligne

Cela ne traduit pas uniquement une banalisation de l'achat en ligne pour les collectionneurs d'art, ils reflètent aussi de nouvelles dynamiques !

(Boursier.com) — Le rapport Hiscox 2021 sur le Marché de l'art en ligne a montré le décollage pérenne de l'achat d'oeuvres d'art sur internet depuis la pandémie de Covid-19... Désormais, près de deux tiers (65%, + 6pts) des acheteurs d'art interrogés sont passés à l'acte - 85% d'entre eux au cours de l'année passée, contre 67% l'année précédente.

Non seulement les amateurs d'arts achètent en ligne, mais ils le font aussi de manière très régulière, signe de l'importance nouvelle de cette pratique : 93% des acheteurs d'objets d'art ou de collection en ligne déclarent l'avoir fait plus de deux fois l'année dernière, un tiers (32%) sont des acheteurs réguliers avec plus de 6 achats en ligne dans l'année...

Nouvelles dynamiques du marché de l'art...

Ces chiffres ne traduisent pas uniquement une banalisation de l'achat en ligne pour les collectionneurs d'art, ils reflètent aussi de nouvelles dynamiques :

Près de la moitié (47%) des nouveaux acheteurs d'art (ceux qui ont commencé à acheter de l'art il y a moins de trois ans) a réalisé son premier achat en ligne; ce chiffre était de 30% en 2020...

Sur l'ensemble des acheteurs d'art interrogés, 41% ont répondu qu'ils avaient acheté des nouvelles formes d'art en 2021, contre 17% en 2020. Cette tendance va de pair avec la croissance rapide des nouvelles formes d'art vendues sous forme de NFT.

Impact social

Les deux tiers des acheteurs d'art interrogés (66%) ont cité l'impact social et la philanthropie parmi leurs principales motivations pour acheter de l'art et des objets de collection, ce chiffre passant à 74% chez les moins de 35 ans...

"Si la croissance du marché de l'art en ligne a été accélérée par les contraintes nées de la pandémie, il paraît clair que cette nouvelle dynamique va plus loin que la simple adoption de nouvelles pratiques d'achat par des amateurs d'art au profil immuable. Le marché en ligne n'est pas qu'une "transposition" numérique du marché physique, il porte aussi en lui des spécificités propres telles qu'un élargissement à de nouveaux publics, de nouveaux artistes et de nouvelles formes d'art, oeuvres et biens de collection. L'émergence des NFT en est le parfait exemple. C'est en ce sens que ce marché continuera à jouer un rôle croissant dans les dynamiques globales du marché de l'art", a commenté Julie Hugues, Responsable Marchés Art et Clientèle Privée.