Marché de l'art : de plus en plus mobile !

(Boursier.com) — Selon le dernier rapport sur le marché de l'Art en ligne mené par l'assureur spécialiste Hiscox, le commerce sur mobile a représenté environ 40% des ventes en ligne d'oeuvres d'Art en 2019, soit 1,92 milliard de dollars (1,68 milliard d'euros).

Si le commerce sur mobile dans le marché de l'Art et des objets de collection est encore inférieur aux moyennes du commerce de détail (en 2019, environ 50% des ventes de e-commerce ont été réalisées sur un appareil mobile), il tend néanmoins à devenir un canal de plus en plus important...

Pure players

De manière générale, l'Art en ligne demeure essentiellement un marché de "pure players" : si 29% des plateformes interrogées pour l'étude Hiscox disposent déjà d'une présence physique, hors ligne, seules 4% de celles qui n'en ont pas déclarent avoir pour projet d'en ouvrir une (contre 63 % qui ne souhaitent pas le faire).