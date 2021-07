Marché de bureaux en région : une reprise en pente douce...

Près de 730.000 m(2) ont été commercialisés au S1, soit un volume en nette hausse (+35%) par rapport au 1er semestre 2020.

(Boursier.com) — Après une année 2020 contrastée par la crise de la Covid-19, le marché des bureaux en régions a repris des couleurs au 1er semestre 2021. Près de 730.000 m(2) ont ainsi été commercialisés soit un volume en nette hausse (+35%) par rapport au 1er semestre 2020.

Néanmoins, le volume des transactions affiche encore un retrait de -24% par rapport au volume record enregistré en 2019 à la même période... A noter qu'en comparaison à la moyenne sur 5 ans, l'écart se resserre avec une baisse de 1% seulement, signe annonciateur d'une vraie reprise...

Disparités importantes

Au 1er semestre 2021, Grenoble, Metz, Nancy, Nice ou Strasbourg se distinguent avec des hausses successives de leurs volumes de transaction par rapport à 2019 et 2020 au cours des 6 premiers mois. A contrario, la situation des grandes métropoles telles que Bordeaux, Lille ou Toulouse est plus mitigée avec un recul de la demande placée respectivement de -28%, -22% et de -36% comparativement à la moyenne sur 5 ans.

Toutefois, les grandes métropoles restent toujours aussi plébiscitées. Avec plus de 126.000 m(2) transactés, Lyon reste en tête du classement suivie de Lille (80 150 m(2)), Aix/Marseille (67.700 m(2)) et Nantes (67.550 m(2)). Montpellier crée la surprise avec 54.300 m(2) commercialisés et passe devant Bordeaux (52.140 m(2)) et Toulouse (36.110 m(2)).

Une hausse modérée de l'offre

L'offre disponible à un an représente environ 2,71 millions de m(2) au 30 juin 2021 soit une hausse modérée de +11% par rapport au 1er semestre 2020. Certaines villes enregistrent une progression plus forte que la moyenne nationale comme Nice (+31%), Rennes (+30%) ou encore Grenoble (+29%).

"Au-delà de ces chiffres qui sont très rassurants, nous sommes confiants car les régions prouvent leur résilience à travers 3 autres facteurs : D'une part, parce que la demande est en forte augmentation à la fois par un effet rattrapage mais surtout car de nombreux projets qui étaient gelés sont à nouveaux actifs compte tenu d'une meilleure visibilité des entreprises sur le télétravail et les doses de flex retenues, d'autre part, parce que les indicateurs économiques sont particulièrement solides dans les principales métropoles régionales tant en croissance de PIB que d'emplois, enfin, parce que les régions offrent de vraies solutions, boostées par la crise sanitaire, de réductions de coûts pour les entreprises tout en répondant aux aspirations des nouvelles générations qui veulent concilier équilibre entre vie professionnelle et personnelle" ajoute Jean-Laurent de La Prade, Directeur Général Adjoint en charge des Régions chez BNP Paribas Real Estate.