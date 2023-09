Maltraitance animale : "Aucun singe n'est mort à cause d'un implant Neuralink", assure Elon Musk

"Pour nos premiers implants, afin de minimiser les risques pour les singes en bonne santé, nous avons choisi des singes en phase terminale", a indiqué le fondateur de Neuralink.

(Boursier.com) — Alors que Neuralink est accusé d'avoir soumis des singes à des traitements illégaux et à une "souffrance extrême" lors de tests d'implants cérébraux, Elon Musk, le fondateur de l'entreprise qui entend connecter le cerveau à un ordinateur grâce à une puce implantée dans le crâne, a une nouvelle fois de plus réfuté les allégations de maltraitance animale associées aux activités de sa start-up.

"Aucun singe n'est mort à cause d'un implant Neuralink", a assuré le milliardaire sur X (anciennement Twitter), en réponse à un tweet relayant un article sur la mort de plusieurs singes cobayes de la start-up neurotechnologique après avoir été implantés.

"Pour nos premiers implants, afin de minimiser les risques pour les singes en bonne santé, nous avons choisi des singes en phase terminale (déjà proches de la mort)", a poursuivi le patron de Tesla, SpaceX et X.

Enquête fédérale pour d'éventuelles violations du bien-être des animaux

En décembre 2022, 'Reuters' révélait que Neuralink, faisait l'objet d'une enquête fédérale pour d'éventuelles violations du bien-être des animaux. La procédure avait été lancée suite à des plaintes internes du personnel, dénonçant des souffrances et des décès inutiles chez les animaux lors de tests.

Au total, l'entreprise aurait tué environ 1.500 animaux, dont plus de 280 moutons, cochons et singes, à la suite d'expériences menées depuis 2018, selon des documents examinés par l'agence de presse et des sources ayant une connaissance directe des opérations de tests sur animaux de l'entreprise. Les sources avaient qualifié ce chiffre d'estimation approximative car l'entreprise ne tient pas de registres précis du nombre d'animaux testés et tués. Neuralink avait également mené des recherches avec des rats et des souris.

Projet de plainte déposé

En février dernier, le Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM) a également accusé des chercheurs d'avoir infligé des traitements illégaux et causé une "souffrance extrême" à des singes lors de tests d'implants cérébraux pour Neuralink. Un projet de plainte, déposé auprès du ministère américain de l'Agriculture, indique que 23 singes, qui étaient la propriété de Neuralink, ont été hébergés et soumis à des expérimentations dans les installations de l'université de Californie à Davis entre 2017 et 2020.

Le PCRM accuse à la fois l'UC Davis et Neuralink de neuf infractions à la loi sur le bien-être animal, notamment des violations des dispositions visant à minimiser la douleur et la détresse des animaux. Jeremy Beckham, coordinateur au PCRM, a précisé à 'Insider' que parmi les 23 singes, seulement sept ont survécu et ont été transférés dans une installation de Neuralink en 2020.

Pour rappel, Elon Musk a fondé la start-up en 2016 avec la vision de développer des technologies qui pourraient, à terme, restaurer les fonctions motrices chez les personnes paralysées, tout en offrant des traitements potentiels pour des maladies telles que Parkinson ou Alzheimer.