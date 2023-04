Malgré son recul, le cash reste le premier mode de paiement dans les commerces en France !

Si le déclin de l'usage des espèces se confirme, les pièces et billets restent populaires, montre une enquête de la Banque de France...

(Boursier.com) — Au restaurant, au supermarché, dans les commerces... Les Français utilisent de moins en moins les espèces, même si celles-ci restent leur moyen de paiement préféré, selon la Banque de France, qui reprend les données d'une étude plus large menée par la Banque centrale européenne. Ainsi, sur l'année 2022, le cash a représenté 50% des paiements en France dans ces points de vente...

La part des billets et des pièces de monnaie est en déclin, perdant sept points de pourcentage entre 2019 et 2022. Mais les auteurs de la note observent "un regain de popularité des espèces en France". La majorité des consommateurs (57%) considère qu'il est important (ou très important) d'avoir la possibilité de payer en espèces et soulignent deux avantages associés à ce mode de paiement : une meilleure gestion des dépenses et la protection de la vie privée.

Le distributeur automatique de billets (DAB) reste la principale source d'approvisionnement en espèces des particuliers (à 78% en France). Les consommateurs sont toujours dans l'ensemble satisfaits du maillage de distribution d'espèces sur leur territoire : 92% d'entre eux estiment l'accès à un DAB ou un guichet bancaire facile ou très facile. En outre, 76% des sondés français déclarent ne (presque) jamais payer de frais pour un retrait d'espèces...

Déclin du chèque

Malgré cette popularité, l'érosion de l'usage des espèces est "désormais une tendance longue", amplifiée par la crise sanitaire, avec la concurrence des moyens de paiement scripturaux qui nécessitent moins de manipulation ou de contact physique. Désormais, "plus d'un consommateur sur deux (64%) indique préférer la carte ou tout autre moyen de paiement autre que les espèces pour régler ses achats en magasin", peut-on lire dans le communiqué.

Concrètement, la carte bancaire a représenté 43% des paiements en 2022, loin devant le chèque (4%) qui perd encore un peu plus de terrain face à l'usage des applications mobiles (2%).