Malgré les grèves pour Noël, 'il y aura des trains et des avions', assure Clément Beaune

(Boursier.com) — Alors que le risque de perturbations plane sur la circulation des trains et des avions pendant les fêtes de fin d'année, en raison des préavis de grève déposés par plusieurs syndicats de la SNCF et d'Air France pour les dernières semaines de décembre, le ministre des Transports, Clément Beaune, s'est voulu rassurant quant aux prévisions de circulation à Noël.

Du côté de la SNCF, "on a fait en sorte qu'il y ait des négociations, et je crois que ce sont de bonnes négociations de part et d'autres, direction et organisations syndicales, avec des augmentations qui sont proposées autour de 6%", a-t-il affirmé ce mardi sur 'France 2', rappelant qu'"il y a eu des augmentations de même nature cet été".

"Pour le début des vacances, qui est vendredi, je suis assez confiant sur le fait qu'il n'y aura pas de fortes perturbations, il peut y en avoir quelques unes, sur certains axes TGV, mais on travaille d'arrache-pied pour les éviter et les minimiser", a assuré le ministre.

Appel à ne pas "ajouter de la galère"

"On ne sera pas dans une situation où il n'y aura pas de train ce week-end ou à Noël. Il y aura des trains et il y aura des avions", a encore rassuré Clément Beaune, qui estime qu'"après deux ans de Covid, les Français ont le droit à du repos, de retrouver leur famille, prendre un peu de vacances". Il a ainsi appelé "à la responsabilité" et demandé de ne pas "ajouter de la galère" aux "angoisses" et "difficultés" liées "à la situation économique internationale".

Le ministre des Transports a, par ailleurs, jugé que "le pouvoir d'achat est bien pris en compte dans le dialogue social à la SNCF". Après une journée de négociation avec la direction, SUD-Rail a toutefois maintenu son préavis de grève pour les vacances de Noël, appelant toujours les aiguilleurs à se mobiliser du 15 au 19 décembre. Le syndicat dénonce les propositions formulées durant cette réunion, qui "frôlent le mépris".

Les contrôleurs de la compagnie ferroviaire menacent également de faire grève les week-ends de Noël et du Nouvel An. Mais selon 'Les Echos', la direction de SNCF Voyageurs a souligné que les échanges, qui ont eu lieu jeudi dernier avec les syndicats et un collectif de contrôleurs, ont été "positifs et de bon niveau".

"Il y a de très fortes de chances que les vols soient assurés"

Dans le secteur aérien, les syndicats UNAC et SNGAF, qui représentent 52% du personnel navigant commercial (PNC) d'Air France, ont déposé un préavis de grève pour la période du 22 décembre au 2 janvier sur fond de conflit social sur l'accord collectif des hôtesses et stewards. Ils réclament la signature d'un accord collectif provisoire pour remplacer l'accord déterminant leurs acquis sociaux venu à expiration fin octobre. Alors que des discussions sont en cours avec la direction, le maintien ou non de la grève dépendra du résultat des négociations.

Les pilotes de la compagnie aérienne Corsair ont également été appelés à se mettre en grève du 16 au 22 décembre par le syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), affirmant que les dernières propositions salariales de la direction sont "provocatrices".

"Aujourd'hui, on n'anticipe pas de perturbations dans l'aérien pour les départs en vacances. Il y a de très fortes chances que les vols soient assurés pendant les vacances de Noël", a de son côté indiqué Clément Beaune.