Malgré le variant Delta, Boris Johnson confirme la levée des dernières restrictions en Angleterre

Malgré le variant Delta, Boris Johnson confirme la levée des dernières restrictions en Angleterre









"Nous allons mettre un terme aux restrictions obligatoires et permettre aux citoyens de prendre leurs propres décisions en connaissance de cause face au virus", a annoncé le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Plus de télétravail, plus de jauges dans les grands événements, réouverture des discothèques et fin du masque obligatoire en intérieur ou dans les transports en commun... Malgré l'envolée des cas de variant Delta dans le pays, le Premier ministre britannique Boris Johnson a confirmé que les restrictions sanitaires encore en vigueur seront levées le 19 juillet prochain en Angleterre (l'Ecosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles suivent leur propre stratégie sanitaire).

"Nous allons mettre un terme aux restrictions obligatoires et permettre aux citoyens de prendre leurs propres décisions en connaissance de cause face au virus", a-t-il ainsi annoncé lundi lors d'une conférence de presse depuis Downing Street, espérant que la poursuite de la vaccination au Royaume-Uni permettra de contenir le variant anciennement dit "indien", réputé très contagieux.

"Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes... Si nous ne pouvons pas rouvrir le pays dans les semaines à venir, au moment où nous serons aidés par l'arrivée de l'été et par les vacances scolaires, nous devons alors nous demander : 'quand serons-nous en mesure de le faire ?'", a-t-il poursuivi.

Appel à "rester prudent"

"Si on repousse encore, ce sera pendant l'hiver, quand le virus aura un avantage, ou peut-être que ce ne sera même pas cette année", a ajouté le dirigeant conservateur, qui a détaillé les modalités la quatrième et dernière étape de la feuille de route du gouvernement pour sortir du déconfinement en Angleterre.

WATCH LIVE: An update on coronavirus (5 July 2021) https://t.co/eolSuwTHZ9 >— Boris Johnson (@BorisJohnson), via Twitter

Ainsi, le télétravail ne sera plus recommandé, les salles de spectacles et les stades pourront ouvrir à pleine capacité et les discothèques vont de nouveau accueillir du public. Concernant la fin du port obligatoire du masque, Boris Johnson explique vouloir s'"éloigner des restrictions légales". Il a toutefois appelé à "rester prudent", précisant que lui-même porterait un masque dans des lieux très fréquentés.

"Il pourrait y avoir 50.000 cas détectés par jour" d'ici le 19 juillet

"Comme nous l'avons prédit dans la feuille de route, nous voyons les cas augmenter assez rapidement, et il pourrait y avoir 50.000 cas détectés par jour d'ici le 19 juillet, et comme nous l'avions prédit, nous assistons à une augmentation des admissions à l'hôpital", a prévenu le Premier ministre britannique.

Pour rappel, la levée des dernières restrictions, initialement prévue le 21 juin, avait été retardée le mois dernier au plus tôt le 19 juillet, en raison de la flambée du variant Delta qui représente désormais la quasi-totalité des nouveaux cas au Royaume-Uni...