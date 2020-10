Malgré le couvre-feu, la SNCF maintient tous ses trains pour les vacances de la Toussaint

Le Premier ministre Jean Castex a confirmé que les billets de train ou d'avion après 21h "vaudra dérogation au couvre-feu"...

(Boursier.com) — Le couvre-feu annoncé par Emmanuel Macron lors de son allocution mercredi soir n'empêchera pas l'ensemble du réseau ferroviaire de fonctionner normalement ces prochains jours. La SNCF a indiqué ce jeudi que tous les trains circuleront comme prévu durant ce week-end et les vacances de la Toussaint, pendant lesquelles plus de 5 millions de voyageurs sont attendus à bord des trains longue distance.

"SNCF Voyageurs confirme que les TGV INOUI, OUIGO, Intercités, trains internationaux et trains régionaux circuleront tous comme prévu en ce week-end des 16, 17 et 18 octobre, ainsi que pendant l'ensemble des vacances de la Toussaint", a détaillé la compagnie ferroviaire dans un communiqué.

Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre Jean Castex a confirmé que les billets de train ou d'avion après 21h "vaudra dérogation au couvre-feu". La SNCF a d'ores et déjà garanti que toutes les mesures continueront d'être prises pour "garantir la sécurité sanitaire des voyages dans les trains comme dans les gares".

Les Français libres de se déplacer pendant les vacances

Tous les trains sont nettoyés et désinfectés quotidiennement, le port du masque reste également obligatoire durant tout le trajet, et il est d'ailleurs "massivement respecté par les voyageurs", souligne le groupe ferroviaire. "Toutes les équipes de SNCF restent mobilisées pour permettre aux français de continuer à voyager où ils le souhaitent en toute sécurité et dans les meilleures conditions", assure Christophe Fanichet, président directeur général de SNCF Voyageurs.

Malgré le couvre-feu instauré dans 9 zones et le retour de l'état d'urgence sanitaire, Emmanuel Macron a indiqué que les nouvelles restrictions annoncées mercredi soir n'empêcheront pas les Français de partir en vacances. "Demander aux gens de rester confinés dans un appartement et de ne pas aller dans un lieu de vacances, ce serait disproportionné", a-t-il estimé lors de son interview télévisée.

Seuls 14% des Français prévoient de partir

Mais dans le contexte de crise sanitaire, seuls 14% d'entre eux ont programmé des vacances à l'automne, soit une chute de 8 points par rapport à l'an dernier, selon le dernier baromètre Mondial Assistance/OpinionWay. Pour ces congés, 82% des vacanciers privilégieront logiquement la France, soit 12 points de plus qu'à la même période l'an dernier.

L'été et la rentrée avaient été difficiles pour la SNCF, qui a vu le nombre de voyageurs dans ses trains chuter. La semaine dernière, la compagnie ferroviaire a d'ailleurs décidé de supprimer certains TGV, comme lors du déconfinement, afin d'adapter l'offre à une demande qui n'est pas repartie...