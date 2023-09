"Malbouffe" : Foodwatch dénonce le marketing qui cible les enfants

Près de 90% des aliments et boissons ciblant les enfants ne devraient pas faire l'objet de publicité ou de marketing visant les plus jeunes, estime l'ONG de défense des consommateurs...

(Boursier.com) — Trop gras, trop sucré, trop salé... Alors qu'un enfant sur six est en situation de surpoids ou obèse en France, Foodwatch a tiré la sonnette d'alarme concernant l'exposition des enfants au "marketing de la malbouffe". Une enquête menée par l'ONG de défense des consommateurs révèle que nombreux aliments et boissons ciblant les enfants ne devraient pas faire l'objet de publicité ou de marketing visant les plus jeunes.

"Sans surprise, par leur marketing et publicité ciblés, les McDonald's, Nestlé, Unilever, Mondelez, Burger King et autres Lindt incitent les enfants à consommer des aliments mauvais pour leur santé. A rebours du consensus des expert·es de santé, le gouvernement ignore les recommandations d'un encadrement strict de ces pratiques délétères", dénonce l'association qui a passé au crible des centaines produits commercialisés pour les enfants par ces industriels.

Parmi les 228 produits examinés, seulement 10 d'entre eux répondent aux critères nutritionnels de l'Organisation mondiale de la santé pour être promus auprès des enfants. Tous les autres produits sont considérés comme ne respectant pas ces critères en termes de nutrition.

"L'EU Pledge, charte permissive et laxiste"

Ainsi, près de 90% des aliments et boissons ciblant les enfants ne devraient pas faire l'objet de publicité ou de marketing visant les plus jeunes, estime Foodwatch, soulignant que "ces produits sont trop gras, trop sucrés, ou trop salés et mauvais pour la santé". "L'EU Pledge, charte permissive et laxiste, va directement à l'encontre des recommandations des expert·es de santé", critique également l'ONG.

Pour rappel, l'"European Union Pledge" est un accord européen dans lequel plusieurs entreprises leaders du secteur agroalimentaire se sont engagées à ne plus diffuser de publicités à destination des enfants de moins de 12 ans, que ce soit à la télévision, dans la presse écrite ou sur Internet.

💥Nouvelle enquête : géants santé 🔎 foodwatch a passé au crible des centaines de produits trop gras, trop sucrés, trop salés, commercialisés par les géants de la malbouffe à destination des enfants.https://t.co/VIgnulTqVh — foodwatch France (@foodwatchfr), via Twitter

Foodwatch a, par ailleurs, épinglé 10 marques "qui utilisent l'univers des enfants pour leur vendre toujours plus de sel, de sucre et de gras". L'association cite notamment Hollywood chewing-gum qui a "sponsorisé cette année la tournée de concerts des rappeurs toulousains Big Flo & Oli, adorés des 9/15 ans, avec un jeu-concours devenu viral sur les réseaux sociaux".

"C'est totalement immoral et irresponsable"

De son côté, Bel a noué un partenariat de 10 ans avec Disneyland Paris. "Ses Kiri Goûter, les Babybel ou la Vache Kiri trop salés pour la santé des enfants sont la vedette de la sortie de plusieurs attractions du parc", affirme l'ONG. Elle fait également référence à Monster Munch qui "investit deux jeux vidéos favoris des plus jeunes pour promouvoir ses chips : une campagne sur TikTok, Discord et YouTube, des partenariats avec des 'gamers' et des jeux-concours".

"Les géants de la malbouffe n'hésitent pas à élaborer des stratégies à la limite de la manipulation afin de s'immiscer au sein des familles et saper les efforts d'éducation alimentaire des parents impuissants face à ces techniques marketing agressives", a regretté Audrey Morice, chargée de campagnes Foodwatch France. "C'est totalement immoral et irresponsable quand on voit les conséquences de la malbouffe sur la santé des plus jeunes aujourd'hui et pour leur futur", a-t-elle déploré.