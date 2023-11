"Made in France" : les prix freinent 70% des Français !

Une étude montre que l'inflation a eu un impact sur la consommation de produits fabriqués en France.

(Boursier.com) — Malgré la crise, plus de huit Français sur dix (85%) déclarent acheter des produits fabriqués en France, montre un sondage Opinionway pour le réseau des CCI (chambres de commerce et d'industrie), alors que le salon du 'Made in France' a ouvert ses porte à Paris. L'achat de "Made in France" est particulièrement porté par les produits alimentaires : 70% des Français en achètent, soit au moins deux fois plus que chacune des autres catégories proposées (33% pour les produits d'hygiène et cosmétique, 32% pour les vêtements).

L'alimentation n'est toutefois pas le seul secteur d'achat, 73% des personnes interrogées faisant des achats d'autres types de produits fabriqués en France.

Le patriotisme économique apparaît comme la première motivation : ainsi, 63% des acheteurs de ces produits déclarent qu'ils le font pour soutenir les producteurs locaux, et 56% pour soutenir l'économie française. La deuxième source de motivation renvoie davantage aux critères d'achats des Français et à la valeur intrinsèque des produits : 47% déclarent qu'ils achètent des produits Made in France parce qu'ils sont de meilleure qualité.

Le pays de fabrication est un critère plus important chez les Français disposant de revenus élevés : 30% chez les personnes dont le foyer gagne 3.500 euros ou plus par mois, contre 20% chez les personnes moins aisées...

Problème de prix

La population française dans son ensemble exprime le souhait de consommer plus de produits fabriqués dans l'Hexagone : 89%, et même 93% des personnes qui consomment déjà ce type de produits. Le prix est évoqué, mais en tant que frein empêchant une consommation plus assidue de Made in France (70%).

Sur le sujet financier plus largement, 67% de l'ensemble des Français interrogés déclarent que l'inflation a eu un impact sur leur consommation de Made in France. Dans le détail, 80% de ces Français ont dû se restreindre sur les achats de Made in France, 63% ont choisi d'en différer et 64% ont été contraints de renoncer à des achats de ce type.

Vraiment fabriqué en France ?

L'information sur les produits est également un obstacle pour les personnes qui aimeraient consommer davantage de produits français. Précisément, 35% déclarent ne pas être convaincues que les produits soient vraiment "Made in France".

Le manque de visibilité des produits français est d'ailleurs largement reconnu : 45% des répondants estiment qu'ils ne sont pas facilement identifiables dans les points de vente, et une majorité juge même que les acteurs de la distribution ne les mettent pas suffisamment en avant (52%).

Enfin, 59% des personnes qui n'achètent pas de produits Made in France expliquent avoir du mal à identifier ces produits dans les points de vente...