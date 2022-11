"Made in France" : 15% d'infractions, selon la Répression des fraudes

La DGCCRF a adressé 87 avertissements, 54 injonctions de mise en conformité, 2 procès-verbaux administratifs et 14 procès-verbaux pénaux pour des pratiques commerciales trompeuses sur l'origine des produits.

(Boursier.com) — Des produits "made in France" qui ne le sont pas vraiment... Après avoir contrôlé l'an dernier près de 1.000 établissements revendiquant une fabrication française pour leurs produits, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a dévoilé l'ampleur de l'utilisation abusive d'allégations attestant la provenance "made in France" des produits. Les résultats de l'enquête révèlent des anomalies chez 15% des professionnels contrôlés.

Au total, la DGCCRF a adressé 87 avertissements, 54 injonctions de mise en conformité, 2 procès-verbaux administratifs et 14 procès-verbaux pénaux pour des pratiques commerciales trompeuses sur l'origine des produits "afin de faire cesser les anomalies et protéger les consommateurs".

Plusieurs secteurs ont été ciblés, de la bijouterie à la lunetterie, en passant par les cosmétiques, le textile, l'ameublement, mais également des masques et des gels hydroalcooliques "compte tenu du contexte de la crise sanitaire", explique la Répression des fraudes dans un communiqué.

"Se conformer aux règles d'origine non préférentielle"

La DGCCRF évoque notamment le cas d'un vendeur de matelas sur un marché, qui a fait l'objet d'un procès-verbal transmis au Parquet pour "pratiques commerciales trompeuses". Celui-ci n'a "pu justifier ni de la conception, ni de la fabrication française" de ses produits. Or, des flyers et un panneau publicitaire indiquaient "fabrication/conception française" ou "européenne".

Pour rappel, le "made in France" ou "fabriqué en France" est un marquage d'origine que les entreprises peuvent indiquer sur leurs marchandises. Comme la DGCCRF l'indique, si un fabricant décide d'indiquer sur son produit une mention d'origine, celle-ci devra "se conformer aux règles d'origine non préférentielle" mises en place par les services douaniers conformément à la réglementation européenne.

L'origine non préférentielle permet d'"établir la 'nationalité' d'un produit quand des facteurs de production provenant de plusieurs pays interviennent : composants, matières premières et diverses étapes de la fabrication", précise la Répression des fraudes. Ainsi, le produit prend l'origine du pays où il a subi la dernière transformation substantielle.