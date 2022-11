Macron veut convaincre les grands industriels européens de ne pas délocaliser aux États-Uni

Un dîner est organisé à l'Elysée ce lundi soir, alors que la loi sur la réduction de l'inflation ("Inflation Reduction Act") adoptée par l'administration de Joe Biden inquiète.

(Boursier.com) — Le président français Emmanuel Macron accueillera lundi certains des plus grands industriels européens lors d'un dîner à l'Élysée afin de les inciter à ne pas délocaliser leur production aux États-Unis. Le pays s'avère de plus en plus séduisant, avec la baisse des prix de l'énergie et les subventions offertes aux entreprises contre l'inflation.

Les dirigeants européens s'inquiètent des conséquences de la loi sur la réduction de l'inflation ("Inflation Reduction Act") adoptée par l'administration de Joe Biden, qui limite les allègements fiscaux aux produits fabriqués aux États-Unis, une condition qui, selon les patrons européens, nuit à la compétitivité des investissements en Europe. "Nous avons des difficultés avec des entreprises qui commencent à réfléchir soit à délocaliser leur production, soit à réaliser leurs futurs investissements ailleurs qu'en Europe", indique-t-on à l'Élysée, citant comme raisons les coûts élevés de l'énergie et la législation américaine.

Des entreprises à convaincre

Parmi les invités lundi soir, Emmanuel Macron cherchera à convaincre les groupes chimiques Solvay et Air Liquide, les constructeurs automobiles Volvo et BMW, le géant pharmaceutique AstraZeneca et les groupes de télécommunications Ericsson et Orange, de rester en Europe et de choisir la France pour leurs futurs investissements. Le chef de l'Etat a par ailleurs demandé à l'Union européenne de lancer son propre "European Buy Act" pour subventionner la production européenne, mais s'est heurté à la résistance des membres les plus anti-protectionnistes du bloc.

Coup de pouce aux entreprises

Le gouvernement français a dévoilé ce week-end un nouveau dispositif pour soutenir les entreprises confrontées à la hausse des prix de l'électricité et du gaz, un plan qui prévoit notamment d'élargir le nombre de sociétés susceptibles de bénéficier du soutien public, de réduire les critères d'admissibilité et les délais de paiement.