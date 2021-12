Lydia, 21eme licorne française !

Plus d'un milliard de dollars de valorisation

(Boursier.com) — Et de 21 ! La French Tech compte désormais une licorne supplémentaire - la 11ème de l'année - après le nouveau tour de table de la fintech Lydia s'élevant à 100 M$, ce qui a permis de valoriser la start-up à plus d'un milliard de dollars.

Cette annonce intervient quelques jours après que le cap symbolique des 10 MdsE levés a été dépassé par les entrepreneuses et entrepreneurs français, signe de la vitalité et de l'attractivité de l'écosystème tech français.

Un million d'emplois

La French Tech, devenu en l'espace de quelques années seulement, l'un des moteurs de l'économie française, dénombre plus de 20.000 start-up qui représentent déjà un million d'emplois sur le territoire.

A cette occasion, Cédric O, secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, se rendra ce soir dans les locaux de Lydia, dans le 2e arrondissement de Paris.

L'application, initialement connue pour les remboursements instantanés et les paiements mobiles, se développe aujourd'hui dans de nouveaux services financiers tels que la gestion des comptes courants et comptes communs, l'épargne rémunérée ou les prêts express... Le Ministre échangera notamment avec les deux co-fondateurs de Lydia, Cyril Chiche et Antoine Porte, avant de s'adresser à l'ensemble des équipes...

Plus de 5 millions d'utilisateurs

Lydia revendique plus de 5 millions d'utilisateurs, dont un tiers des 18-35 ans français. Au travers d'une expérience simplissime, elle propose tous les services essentiels à la gestion de son argent : comptes courants et comptes communs, épargne rémunérée, prêt express, remboursement instantané, paiement mobile et plus récemment trading...

Lancée en 2013 par Antoine Porte et Cyril Chiche, la fintech tricolore basée à Paris compte plus de 150 collaborateurs. Start-up du Next40, Lydia est par ailleurs membre fondateur de l'association France Fintech.