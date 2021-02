LVMH et Rihanna suspendent les activités de Fenty

LVMH et Rihanna suspendent les activités de Fenty









"Rihanna et LVMH ont pris conjointement la décision de suspendre l'activité de prêt-à-porter, basée en Europe, dans l'attente de meilleures conditions", a confirmé le groupe de luxe...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En accord avec Rihanna, le groupe de luxe LVMH a annoncé ce mercredi avoir décidé de suspendre les activités de la marque Fenty, moins de deux ans après son lancement, en attendant une amélioration de la situation.

"Rihanna et LVMH ont pris conjointement la décision de suspendre l'activité RTW ["ready-to-wear", ndlr], basée en Europe, dans l'attente de meilleures conditions", a confirmé le géant français du luxe à 'Women's Wear Daily', qui a rapporté en premier cette information.

La supervision par la chanteuse de ses activités de prêt-à-porter, basées à Paris, s'est avérée trop compliquée face aux contraintes de déplacements liées à la crise sanitaire, selon la revue américaine, qui souligne que la marque avait cessé de publier sur son compte Instagram depuis le 1er janvier dernier.

Lancement en 2019

Le géant français du luxe a par ailleurs indiqué au magazine que la priorité sera donnée à "la croissance et le développement à long terme de l'écosystème de Fenty en se concentrant sur les cosmétiques, les soins de la peau et la lingerie", après la récente prise de participation de L Catterton, un fonds d'investissement dont LVMH est actionnaire, dans la ligne de lingerie créée par Rihanna "Savage X Fenty".

Après des mois de rumeurs, LVMH avait pour rappel confirmé en mai 2019 le lancement de la marque Fenty avec Rihanna, qui en est la dirigeante et la directrice artistique. "Créer une marque avec LVMH est un moment incroyablement spécial pour nous. Monsieur Arnault m'a donné carte blanche artistique pour développer une Maison de mode dans l'univers du luxe. Je ne pouvais imaginer meilleur partenaire, à la fois en termes de créativité et de business, et je suis maintenant impatiente de dévoiler nos créations", avait déclaré à l'époque la chanteuse...