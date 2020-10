LVMH crée une visibilité d'ensemble sur les flux de transport de ses Maisons avec Sightness

Le leader mondial du luxe a déployé la solution de collaboration chargeur / transporteur Sightness pour obtenir une visibilité consolidée inédite sur ses flux transport, en France et dans le monde.

Depuis quelques années, la Direction des Achats du Groupe LVMH travaille de concert avec les Maisons afin de trouver des synergies et des solutions innovantes susceptibles d'être déployées à large échelle... C'est dans ce contexte que LVMH, à la suite d'un appel d'offres, a mis en oeuvre Sightness sur les flux de transport des Maisons du Groupe.

Le périmètre a été progressivement étendu jusqu'à couvrir aujourd'hui les acteurs principaux du transport express et de l'overseas, ceux qui opèrent les activités presse et du transport de valeur et enfin les prestations de livraison haut de gamme aux particuliers.

La couverture géographique est quant à elle mondiale et comporte par exemple des flux Domestiques US, Domestique Asie, Export Europe - Monde, Export Asie - US ou Europe.

Plusieurs centaines de millions d'euros de dépense

Cela représente au total un périmètre de plusieurs centaines de millions d'euros de dépense. D'autres typologies de transport (routier notamment) sont actuellement à l'étude.

A travers ce déploiement, LVMH cherche à répondre à deux objectifs... Le premier est de mettre à disposition des Maisons un ensemble de fonctionnalités qui leur permet de mieux maîtriser les coûts, la qualité et l'activité transport en général. Par exemple, à travers son module Costs, Sightness offre à LVMH et à ses Maisons une visibilité complète sur les coûts de transport et les volumes, au global mais aussi par Maison, transporteur ou encore pays. La solution offre également aux Maisons d'une même branche la possibilité d'échanger afin d'identifier des bonnes pratiques et des similitudes.

Contrat-cadre

Le second objectif est de permettre aux Maisons de déployer facilement et rapidement Sightness sur d'autres périmètres. A cette fin, un contrat-cadre a été élaboré, couvrant notamment les fonctionnalités analytiques coûts et volumes, le contrôle facture ou encore le tracing prédictif.

Jérôme Laprée, Category Manager Opérations chez LVMH, commente : Le travail de notre Direction est de proposer des outils aux Maisons pour les aider à réaliser des tâches liées aux achats et à la 'supply chain'. Sightness répond donc à un besoin très clairement identifié chez nous, en termes de visibilité sur nos flux de marchandises notamment, d'où une collaboration sur le long-terme. En effet, au-delà de son utilisation au niveau Groupe, nous faisons également bénéficier de la solution aux différentes Maisons qui le souhaiteraient. Elle est rapide et facile à mettre en place et fortement personnalisable, ce qui permet un déploiement progressif, à la carte, en fonction des besoins exprimés. Enfin, nous saluons et remercions les transporteurs pour le rôle-clé qu'ils ont joué dans ce projet.