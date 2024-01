Luxe : les ventes de champagne ont ralenti en 2023

Les expéditions vers l'étranger ont chuté de plus de 8% l'année dernière...

(Boursier.com) — C 'est un autre signe de la fragilité du secteur du luxe... Les producteurs de champagne français ont exporté moins de bouteilles l'année dernière : les expéditions vers l'étranger ont baissé de 8,2%, d'après le bilan du Comité Champagne. En France, les expéditions sont tombées à leur plus bas niveau depuis près de quatre décennies, à l'exception de 2020, qui avait été faussée par les confinements liés à la pandémie de coronavirus.

Les Français sont de loin les plus gros consommateurs, représentant plus de 40% des expéditions, mais l'inflation a pesé sur le budget des ménages, selon le Comité Champagne. La demande pour les bouteilles de Veuve Clicquot, Bollinger, et autres Lanson avait grimpé en flèche lorsque les restrictions pandémiques se sont assouplies mais est depuis revenue à la normale - une tendance observée dans le secteur des produits de luxe.

Ralentissement

Le cabinet de conseil Bain estime que le secteur augmentera probablement jusqu'à 4% cette année, contre 8% en 2023, soulignant les défis auxquels sont confrontés les fournisseurs de produits haut de gamme.

Les expéditions totales sont tombées à 299 millions de bouteilles l'année dernière. Les producteurs ont compensé la baisse des volumes en vendant leurs marques plus cher, notamment à l'étranger, et ont maintenu leur chiffre d'affaires au-dessus du record des 6 milliards d'euros (6,6 milliards de dollars) atteint en 2022, selon le Comité.