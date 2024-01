Luxe : l'action Watches of Switzerland plonge de 30% à Londres

Les ventes ont été décevantes à Noël...

(Boursier.com) — Encore une mauvaise nouvelle pour le luxe... L'action Watches of Switzerland chute de 30% jeudi à la bourse de Londres, alors que le détaillant britannique de montres a abaissé ses prévisions pour l'exercice 2024.

La société s'attend désormais à un chiffre d'affaires compris entre 1,53 et 1,55 milliard de livres sterling (1,78 à 1,81 milliard d'euros), en baisse par rapport aux 1,65 à 1,7 milliard de livres sterling prévus initialement. La croissance du chiffre d'affaires en monnaie constante a été fortement révisée à la baisse, passant de 8-11% à 2-3%.

"Malgré un début positif au début du troisième trimestre de l'exercice 2024, WOSG a ensuite connu une performance commerciale volatile à l'approche et au-delà de Noël, car les conditions macro-économiques difficiles ont eu un impact sur les dépenses de consommation dans le secteur de la vente au détail de luxe", a déclaré la société basée à Leicester, en Angleterre. "Nous prévoyons désormais que ces conditions difficiles perdurent pour le reste de notre exercice financier"; explique le groupe, qui propose notamment des montres Cartier, Rolex ou encore Breitling.

Prévisions en baisse

WOSG avait parlé d'un contexte de marché "difficile" au Royaume-Uni et en Europe dès le mois d'octobre. L'entreprise confirme que la demande pour ses marques clé reste forte aux États-Unis, mais que le Royaume-Uni est "davantage confronté à un défi".

"La période des fêtes a été particulièrement volatile cette année pour le secteur du luxe, les consommateurs consacrant leurs dépenses à d'autres catégories telles que la mode, la beauté, l'hôtellerie et les voyages", a déclaré Brian Duffy, PDG de Watches of Switzerland, dans un communiqué. "Nous restons confiants dans les marchés sur lesquels nous opérons, dans notre modèle et dans la réalisation de notre plan à long terme annoncé au marché en novembre 2023".