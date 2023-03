Luxe : Burberry et Hugo Boss, cibles potentielles pour des "fusions-acquisitions"

Le secteur semble mûr, pour les observateurs...

(Boursier.com) — Le groupe de luxe britannique Burberry et la marque allemande Hugo Boss font une nouvelle fois partie des cibles potentielles citées pour des fusions et acquisitions cette année en l'Europe. Les ventes de produits de luxe devraient largement résister à l'assombrissement des perspectives économiques et profiter de la demande chinoise, avec un coup de pouce lié à la réouverture "post-covid" dans le pays...

Le secteur semble donc mûr pour une vague de fusions et acquisitions, selon une enquête menée par Bloomberg auprès de 17 bureaux de M&A, d'analystes et de gérants. Comme le marché des IPO demeure limité, les entreprises et les investisseurs se tournent plutôt vers le M&A et la consolidation.

La Chine devrait devenir d'ici 2025 le premier marché mondial pour l'industrie du luxe... L'assouplissement récent des restrictions sanitaires dans le pays devrait continuer de profiter en premier lieu au secteur.

Ces anticipations se sont déjà traduites en Bourse dans les cours de LVMH, devenue la première capitalisation européenne (autour de 400 milliards d'euros), et de Hermès, qui ont récemment touché un plus haut historique...