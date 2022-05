Lutte contre la criminalité financière : de l'action des greffiers des tribunaux de commerce

La publication du rapport du GAFI intervient après plus de deux ans d'évaluation du dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

(Boursier.com) — Rendu public le mardi 17 mai, le rapport d'évaluation du GAFI conclut à une "grande efficacité" de la France dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La pertinence des dispositifs mis en oeuvre par les greffiers des tribunaux de commerce a été particulièrement saluée, et les recommandations formulées rejoignent des propositions portées par la profession, s'agissant du secteur associatif ou bien encore des personnes politiquement exposées...

Evaluation du dispositif français : un rôle majeur joué par les greffiers des tribunaux de commerce

La publication du rapport du GAFI intervient après plus de deux ans d'évaluation du dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pendant cette période, la délégation française menée par le Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment (COLB) et la direction générale du Trésor a pu compter sur la pleine mobilisation des greffiers des tribunaux de commerce.

Plus précisément, les greffiers ont été auditionnés à trois reprises par les évaluateurs internationaux, et le Conseil national a multiplié les contributions écrites sur la thématique de la transparence financière des entreprises, visant notamment à évaluer l'impact de la mise en oeuvre du registre des bénéficiaires effectifs introduit en 2017.

RBE et RCS : l'efficacité des registres tenus par la profession en matière de transparence financière

Mis en oeuvre et tenu par les greffiers depuis 2017, le registre des bénéficiaires effectifs (RBE) voit son efficacité en matière de transparence financière particulièrement saluée par le GAFI.

Les évaluateurs rappellent l'importance d'un accès rapide et facilité aux données du registre du commerce et des sociétés (RCS), dont la tenue est également assurée par les greffiers des tribunaux de commerce. Le GAFI souligne d'ailleurs la rigueur des contrôles effectués par la profession, permettant de disposer d'une information fiable et authentique sur les entreprises et leurs bénéficiaires effectifs.

Enfin, l'importance de la collaboration de la profession avec TRACFIN est enfin mise en lumière par le GAFI, qui place les greffiers en première ligne de la détection d'abus du fait de leurs missions de contrôle et de certification des données sur les entreprises enregistrées au sein du RCS...

Une convergence de propositions pour renforcer le dispositif français de LCB-FT

Les évaluateurs du GAFI formulent plusieurs recommandations qui impliquent les greffiers dans le renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :

Améliorer la détection de la fraude documentaire en dotant les greffiers d'outils de vérification dédiés et en généralisant le recours au dispositif Docverif, qui permet de vérifier la validité des cartes d'identité, passeports et titres de séjour des dirigeants d'entreprise.

Agir pour une plus grande transparence du secteur associatif via un accès à des informations fiables et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs et les flux financiers qui les impliquent. La profession propose à ce titre d'intégrer les associations au sein du registre du commerce et des sociétés, instrument de transparence financière et de sécurité juridique.

Faciliter la détection des personnes politiquement exposées : les greffiers proposent de créer un registre dédié permettant de disposer d'un outil unique et officiel disposant d'une information authentifiée pour identifier ces personnes exposées à un risque accru en matière de LCB-FT.

Thomas Denfer, président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, a déclaré : "Je me réjouis de la reconnaissance de l'efficacité de notre modèle, tant par les experts internationaux du GAFI que par nos interlocuteurs nationaux avec qui l'évaluation a été préparée, et du travail réalisé par tous les greffiers des tribunaux de commerce. Cette évaluation nous encourage à poursuivre notre engagement en faveur d'un renforcement constant du dispositif français de lutte contre la délinquance financière et économique".

Didier Banquy, Président du Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a souligné : "Je suis fier que la France se place au premier rang des Etats impliqués dans la lutte contre la criminalité financière, sous toutes ses formes, et que le GAFI ait reconnu la robustesse de notre engagement dans ce domaine. Nous oeuvrons de longue date et de façon déterminée pour enrayer ces fléaux que sont le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération. Les résultats de cette évaluation viennent récompenser les efforts déployés quotidiennement par tous les acteurs concernés, publics et privés".